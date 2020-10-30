نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ماك السعودية اليوم أطعم الوجبات وأسعار لا مثيل لها شاهد بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ماك السعودية يعتبر ماك من المطاعم الشهيرة والمميزة التي تقدم مجموعة كبيرة من الوجبات المتنوعة، والتي ترضي جميع الأذواق ويعشقها الكبير والصغير، ونقدم لكم اليوم أسعار الوجبات العائلية والفردية، ووجبات الأطفال من مطاعم ماك السعودية. عروض ماك السعودية وجبة بيج ماك الدجاج، فقط بسعر 20 ريال سعودي.

وجبة بيج ماك لحم، فقط بسعر 18 ريال سعودي.

وجبة ماك راب الدجاج، بسعر 12 ريال سعودي.

وجبة ماك راب تشيكن حار، فقط بسعر 12 ريال سعودي.

وجبة ماك تشكن، فقط بسعر 18 ريال سعودي.

وجبة ماك تشكن حار، فقط بسعر 12 ريال سعودي.

وجبة ماك رويال، بسعر 21 ريال سعودي.

وجبة ماك عربي تشيكن بسعر 18 ريال سعودي

وجبة جراند تشيكن حار بسعر 23 ريال سعودي.

وجبة ليتل تاستي لحم بسعر 12 ريال سعودي.

وجبة ليتل تاستي دجاج بسعر 12 ريال سعودي.

وجبة جراند تشيكن سبيشال بسعر 23 ريال سعودي.

وجبة جراند تشيكن ديلوكس بسعر 23 ريال سعودي. منيو ماك السعودية وجبة بيج تايستي بسعر 23 ريال سعودي.

وجبة ميني آسيوي بسعر 14 سعودي.

وجبة كلوب هاوس بسعر 26 ريال سعودي.

وجبة المشروم بسعر 26 ريال سعودي.

وجبة مكسيكا نيو، فقط بسعر 26 ريال سعودي.

وجبة كوارتر باوندر تشيز، بسعر 20 ريال سعودي.

وجبة ميني آسيوي، فقط بسعر 14 ريال سعودي.

وجبة ماك فيليه السمك، فقط بسعر 17 ريال سعودي.

وجبة دبل تشيز برجر، فقط بسعر 17 ريال سعودي.

وجبة علبة المشاركة دجاج، فقط بسعر 59 ريال سعودي.

وجبة علبة المشاركة مكس، فقط بسعر 59 ريال سعودي.

وجبة تشيكن ماك ناجتس، عدد 9 قطع بسعر 20 ريال سعودي. وجبات الأطفال ماك السعودية وجبة تشيكن برغر، فقط بسعر 12 ريال سعودي.

وجبة بيف برجر، بسعر 10 ريالات سعودية.

وجبة تشيز برجر، فقط بسعر 11 ريال سعودي.

وجبة تشيكن ناجتس ٤ قطع، بسعر 12 ريال سعودي فقط.

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