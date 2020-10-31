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عمر شويل - جدة خطوات إعداد الصلصال في المنزل للأطفال بأكثر من طريقة، الصلصال هي مادة تشبه العجينة إلى حد ما ويتم استخدامها في اللعب وبعد أنواع الصلصال يمكن تناوله، ويعتبر الصلصال إحدى وسائل تنمية المهارات الإدراكية والمعرفية للطفل كما يساعده على تحريك عضلات يديه والذراعين أثناء اللعب، لذلك تعرف على طريقة تحضير الصلصال في المنزل بأكثر من طريقة.

طريقة عمل صلصال من الدقيق

من الدقيق الأبيض العادي يمكنك تحضير الصلصال باتباع الخطوات التالية:

نضع في وعاء كمية من الدقيق والملح ونخلطهم بشكل جيد حتى تختلط المكونات معاً.

نضيف الماء بشكل تدريجي ونخلط هذا المزيج حتى يصبح متماسك.

بعد ذلك نضيف مادة ملونة للطعام بحسب الرغبة أو نقوم بتقسيم العجينة إلى مجموعة من الأجزاء ونقوم بتلوينها بألوان مختلفة.

يوضع في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام حتى يتماسك.

طريقة عمل صلصال من دقيق الذرة

كما يمكن تحضير الصلصال من دقيق الذرة من خلال المكونات والخطوات التالية:

أولا المكونات:

ربع كوب من عصير الليمون الحامض.

ملعقتان كبيرتان من خلاصة الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ثانياً الخطوات: