نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التخفيض من اكسترا السعودية بأسعار قليلة تنافسية بمناسبة انتهاء موسم الاجازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة العروض المخفضة المقدمة من شركة اكسترا بالمملكة العربية السعودية، تعد شركة اكسترا من الشركات التي تقوم بتقديم العروض المتميزة عن دونها من الشركات، وتعتبر اكسترا من الشركات الرائدة في مجالها، وهو جميع الإلكترونيات، والأدوات المنزلية والكهربائية، والجوالات التي تقوم بتقديمها كعروض.

عروض التوفير من اكسترا على أجهزة الكمبيوتر المحمول

نعرض عليكم بعض الأجهزة المقدمة من اكسترا لأجهزة الكمبيوتر المحمول

آيسر سويفت 14 بوصة، معالج سيليرون، سعة تخزين 64 جيجا رامات 4 جيجا فضي بسعر 1499 ريال سعودي.

آيسر سبين 3، كور آي3، 5 رام 4 جيجا 1 تيرا، أسود بسعر 2099 ريال سعودي.

إتش بي بافليون آكس 360، كور اي7 ، 14 بوصة، رامات 16 جيجا، 512 جيجا، أس أس دي، ذهبي بسعر 4299 ريال سعودي.

آبل ماك بوك برو2020 كور آي 5، 13.3 بوصة، رام 16 جيجا، 512 جيجا أس أس دي، رمادي بسعر 8549 ريال سعودي.

عروض خصم أخرى مميزة تقدمها اكسترا

سنعرض عليكم بعض العروض التي تقدمها اكسترا عن الأفران الكهربائية

جيبسون، موقد كهربائي سيراميك، 4 عيون، أبيض بسعر 3459 ريال سعودي.

جيبسون، موقد كهربائي سيراميك، ستانلس ستيل، 4 عيون بسعر 3659 ريال سعودي.

جليم غاز، موقد غاز وكهرباء،90* 60 سم، ستانلس ستيل بسعر 3699 ريال سعودي.

عرض أجهزة المطبخ الكهربائية من اكسترا

سنتعرف على الأجهزة الكهربائية التي تقدمها اكسترا