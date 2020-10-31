نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التنزيل والأسعار المخفضة من هايبر بنده بالسعودية على الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التوفير من هايبر بنده السعودي، سوف نتكلم اليوم عن هايبر بنده السعودي، وأهم العروض المتوفرة والمميزة فيه، يقدم بنده العديد من الخدمات والعروض للمواطنين في المملكة العربية السعودية، والعروض التي يقدمها هايبر بنده السعودي عبارة عن أدوات إلكترونية، هواتف محمولة وملحقاتها، وأجهزة أخرى سوف نتعرف عليها. عرض الخصم من هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية للأجهزة الكهربائية عروض هايبر بنده السعودي والأجهزة الكهربائية المقدمة من بنده: مكواة بخار فيليبس بسعر 79 ريال سعودي.

محضرة طعام أي تي سي، 400 واط بسعر 159 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت، نيوتري كوك 3.6 لتر بسعر 299 ريال سعودي.

مايكروويف كليك أون، 20 لتر بسعر 189 ريال سعودي.

مكنسة فيليبس، 1800 واط بسعر 249 ريال سعودي.

مكواة تيفال بسعر 59 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت كولين، 4.5 لتر بسعر 229 ريال سعودي.

محضرة طعام فيليبس 700 واط بسعر 199 ريال سعودي. عروض هايبر بنده للأجهزة المنزلية والهواتف الذكية بالاسعار المخفضة بالمملكة العربية السعودية سنقدم لكم بعض عروض هايبر بنده عن الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية: ثلاجة باب واحد كليك أون، 91 لتر بسعر 499 ريال سعودي.

غسالة بتعبئة علوية ون وايت وستنجهاوس أبيض، 7 كيلو بسعر 849 ريال سعودي.

غسالة بتعبئة علوية جيباس 10 كيلو جرام بسعر 399 ريال سعودي.

سامسونج أي 10 أس بسعر 499 ريال سعودي.

هواوي نوفا 7 أي بسعر 1049 ريال سعودي.

هواوي واي 7 بي بسعر 699 ريال سعودي.

سماعة بلوتوث اكستريم بسعر 49 ريال سعودي.

قلم آبل A بسعر 469، B بسعر 629 ريال سعودي.

سماعة بلوتوث اكستريم أولا بسعر 69 ريال سعودي.

أسورة رياضية شياومي مي 0 بسعر 149 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض التنزيل والأسعار المخفضة من هايبر بنده بالسعودية على الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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