نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مغرية من أسواق التميمي بالسعودية وتنزيلات مهولة على المواد الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة العروض المخفضة المقدمة من شركة التميمي بالمملكة العربية السعودية، العروض المقدمة من شركة التميمي بالمملكة العربية السعودية، تقدم التميمي أميز وأفضل عروضها وكل ما يطلبه المواطن بالمملكة، ويقوم التميمي بالعمل على تخفيض الأسعار حتى تكون في متناول يد الجميع. عروض التنزيل من أسواق التميمي والخصم الاسبوعي عروض أسواق التميمي الأسبوعية المتنوعة: لحم بقري برازيلي مكعبات أو بوت روست وزن كيلو بسعر 21.95 ريال سعودي.

برجر دجاج، دجاج بالبقسماط، شيش طاووق وزن كيلو بسعر ريال سعودي.

لحم بقر مفروم برازيلي، ناعم أو خشن وزن كيلو بسعر 20.95 ريال سعودي.

صدور دجاج شاورما وشيش طاووق بتتبيلة الكاجون وزن كيلو بسعر 34.95 ريال سعودي.

دجاج شاورما، صدور دجاج أو شيش طاووق بتتبيلة التندوري الهندية وزن كيلو بسعر 34.95 ريال سعودي.

برجر ضاني، لحم، شاورما اللحم وزن كيلو بسعر 38.95 ريال سعودي.

جبنة قابلة للدهن عادية أو قليلة الدسم فيلادلفيا 280 جرام سعر الحبة 13.95 ريال سعودي.

جبنة موزاريلا مبشورة، البقرات الثلاث وزن كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي.

زبادي يوناني بالفراولة، التوت المشكل، سادة، نادك 160 مل سعر الثلاث حبات 10.95 ريال سعودي.

كريمة متعددة الاستخدامات الصافي 1 لتر بسعر 14.50 ريال سعودي. عرض أسواق التميمي للتوفير الأسبوعي المتنوع للأسماك نتحدث عن عروض التميمي الأسبوعية المتنوعة للأسماك روبيان حجم وسط وزن كيلو بسعر 27.95 ريال سعودي.

سمك دينيس أو باراكودا وزن كيلو بسعر 16.95 ريال سعودي.

تونا أو سمك نيسرة وزن كيلو بسعر 13.95 ريال سعودي.

سمك موسى محلي، سمك سرار وزن كيلو بسعر 17.95 ريال سعودي.

إستاكوزا كاملة 500-700 جرام وزن كيلو بسعر 69.95 ريال سعودي.

فيليه سمك موسى محلي وزن كيلو بسعر 43.95 ريال سعودي.

سمك شعري فيليه وزن كيلو بسعر 63.95 ريال سعودي.

سمك شعري كبير وزن كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض مغرية من أسواق التميمي بالسعودية وتنزيلات مهولة على المواد الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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