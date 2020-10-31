هايبر اكسترا أروع العروض والأسعار للأجهزة في المملكة تصل ل 50%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر اكسترا السعودية على التلفزيونات الذكية، أروع العروض والأسعار للأجهزة في المملكة موجودة باكسترا، ويمكن الطلب من خلال الموقع الخاص به واختيار خاصية التوصيل المجاني أو الاستلام من معرضهم، كما توجد باكسترا العديد من العلامات التجارية. عروض اكسترا تلفزيون ذكي، كلاس برو، 42 بوصة، عالي الوضوح، المنتج: رقم الموديل: EK42FHD، رقم المنتج: 100155734، بدقة 1920*1080 ميجا بيكسل، إل إي دي، كامل عالي الوضوح، 42 بوصة، 60 هرتز، 2 منفذ يو إس بي، 3 منفذ إتش دي إم أي، 4 ميجابايت، أندرويد، 1 مخرج صوت رقمي ضوئي، متاح بسعر 749 ريال سعودي بدلاً من 1199. تلفزيون ذكي، كلاس برو، 49 بوصة، عالي الوضوح، المنتج: رقم الموديل: CK 49 FHD، رقم المنتج: 100012033، 49 بوصة، إل إي دي، كامل عالي الوضوح، بدقة 1920 1080 x ميجا بيكسل،60هرتز، فولت: 110-240V، 2 منفذ يو إس بي، 2 منفذ إتش دي إم أي، المنتج متاح بسعر 899 ريال سعودي بدلاً من 1499. عروض هايبر اكسترا تلفزيون ذكي، سامسونج جالكسي، 65 بوصة، فائق الوضوح، المنتج: رقم الموديل: QA65Q70TAUXUM، رقم المنتج: 100170840، بدقة 3840 2160 X ميجا بيكسل، الوضوح 4كي، 65 بوصة، مكبر الصوت 20 وات، قناتين صوتيتين، 2 منفذ يو إس بي، 4 منفذ إتش دي إم أي، سامسونج، 1 مخرج صوت رقمي ضوئي، المنتج متاح بسعر 4699 ريال سعودي بدلاً من 8999. تلفزيون ذكي، تي سي إل، 32 بوصة، عالي الوضوح، المنتج: رقم الموديل: 32D310، رقم المنتج: 100196880، 120 هرتز، إل إي دي، 32 بوصة، بدقة 1366×768، إل إي دي تي في، 1 منفذ يو إس بي، 2 منفذ إتش دي إم أي، 1 مخرج صوت رقمي ضوئي، المنتج متاح بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 689.

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