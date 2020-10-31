نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايبر بنده الاسعية تحطم الأسعار بدون منافس ألحق العروض تصل ل 65% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية يُصنف هايبر بنده على أنه من أهم شركات التجزئة الموجودة بالمملكة العربية السعودية، ويمتاز بطرحه العديد من عروض بنده الأسبوعية، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على تلك العروض بشكل تفصيلي.

عروض بنده الأسبوعية

لقد تم تأسيس شركة بنده للتجزئة عام 1978 ميلاديًا، وقد اتحدت مع شركة العزيزية عام 1994 ومع حلول عام 1998 قامت شركة صافولا بإطلاق اسم بنده ماركت على مجموعة العزيزية وبنده واتحادهما، وذلك عقب استحواذها على كلا الشركتين يتبع ذلك اعتمادها شعار” طازة ويا بلاش”.

عروض بنده للفاكهة

تفاح وردى تشيلي بسعر 7.95 ريال سعودي للكيلو.

برتقال جنوب إفريقي للعصير بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو.

علبة عنب أحمر بسعر 4.95 ريال سعودي للكيلو.

رمان يمني بسعر 5.50 ريال سعودي للكيلو.

يوسفي بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو.

كمثري بسعر.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض بنده للخضار

باذنجان محلي مدور بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو.

جزر أسترالي بمبلغ بسعر ريال سعودي للكيلو.

فلفل حار طويل محلي بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو.

تفاح جالا تشيلي إيطالي بسعر 5.50 ريال سعودي للكيلو.

عروض بنده للجبن

جبنه موتزاريلا مطبوخة البقرات الثلاثة كيلو بسعر 24.95 ريال بدلًا من 44.500 ريال.

جبنه قليلة الدسم أو بيضاء البقرات الثلاثة 500 جرام بسعر 7.50 ريال سعودي.

جبنه شيدر كرافت بسعر 21.95 ريال بدلًا من 25.95 ريال.

لبن طازج كامل أو قليل الدسم بسعر 4.50 ريال سعودي.

يعد هايبر بنده من أكبر الماركات في السعودية التي تقدم عروض بصورة مستمرة، فتابعونا سنقدم لكم المزيد من العروض باستمرار نتمنى أن تنال رضاكم.