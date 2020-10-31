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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود على الفواكه والخضروات خصومات هائلة تصل ل 60% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بن داود تقدم مجموعة بن داود العديد من العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات الغذائية ومستلزمات البيت من أدوات الطبخ والمطبخ وغيره من المنتجات الأخرى للعناية الشخصية والنظافة والأجهزة المنزلية والعناية بالطفل إلى أخرة، وتعد شركة بن داود من الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة كما تخوض شركة بن داود المنافسة القوية مع أسواق العثيم والدانوب.
عروض بن داود
تقدم مجموعة شركات بن داود اقوي الخصومات والعروض خلال مهرجان الشوكولاتة الذي يقام خلال تلك الفترة من الشهر.
- بروفيترول كيك مقاس 20 سم ب66 ريال.
- كيكة بقطع المالتينو مقاس 18 سم ب66 ريال.
- كيكة موس بشوكولاتة النوتيلا مقاس 20 سم ب80 ريال.
- كيكة انجليزي بالشوكولاتة الغامقة ب15 ريال.
- قطعة اكلير ب5 ريال.
- مناقيش شوكولاتة ب5 ريال.
- فلكس رول شوكولا ب3 ريال.
- عدد 6 قطع كب كيك مستورد بالشوكولاتة ب7 ريال.
- مافن كرسبي 2 قطعة ب7 ريال.
- كيك رول بالقرفة ب5 ريال.
- تشكيلة معجنات ميني وزن كيلو ب50 ريال.
- بيتي فور مشكل ب50 ريال.
- كيكة الشوكولاتة برنسيس كافيه مقاس 24 سم ب88 ريال.
تخفيضات بن داود
- كيلو رمان يمنى ب8 ريال.
- كيلو تفاح جالا ب5 ريال.
- كيلو عنب أحمر ب10 ريال.
- كيلو بطيخ طازج ب1.55 ريال.
- كيلو جريب فروت ب5 ريال.
- كيلو برتقال عصير ب6 ريال.
- كيس ثوم 200 جم ب1.50 ريال.
عروض بن داود للخضار
- كيلو خيار ب4 ريال.
- حبة ملفوف ب2 ريال.
- كيلو بطاطس ب2 ريال.
- كيلو بصل أحمر ب4 ريال.
- كيلو كوسه ب4 ريال.
- كيلو طماطم 4 ريال.
- كيلو جزر ب4 ريال.
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