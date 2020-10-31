منيو مطعم البيك السعودية وجبات وعروض جديدة شاهد واطلب الآن

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عمر شويل - جدة منيو مطعم البيك يلقى المطعم استحسان كافة عملائه سواء إن كان المواطنين أو المقيمين داخل المملكة، ويُصنف على أنه من أفضل المطاعم الموجودة بالسعودية والذي يعتمد على تنوع الأكلات المعروضة لتناسب كافة الأذواق، وفي تقريرنا هذا سوف نوضح منيو المطعم تفصيليًا منيو البيك وجبة بيج حراق من البيك:وهي عبارة عن صدر دجاج مشوي كبير مع سلطة الملفوف اللذيذة، والخيار المخلل، وصلصة البيك المميزة فقط ب11 ريال سعودي. وجبة بيج بيك: هي عبارة عن صدر دجاج كبير الحجم يُضاف إليه سلطة ملفوف، وخيار مخلل، وصلصة البيك المميزة غير الحارة فقط ب11.5 ريال سعودي. وجبة دجاج البيك: هي عبارة عن وجبة دجاج متكاملة ما بين أربع إلى ثماني قطع يُضاف إليها بطاطا وصلصة الثوم ذات المذاق الرائع والخبز، سعر الوجبة المكونة من 4 قطع بسعر 14 ريال، أنا الثماني قطع فبسعر 25.5 ريال سعودي، الجدير بالذكر أن الوجبة الحارة تتوافر بنفس السعر. منيو مطعم البيك وجبة دجاج مسحب البيك: هي عبارة عن سبع أو عشر قطع من الدجاج المسحب، وتحتوي على بطاطا وخبز مع نوعين من الصلصة للاختيار من بينهم صلصة مسحب أو صلصة ثوم، سعر السبع قطع 10.50 ريال سعودي، وسعر العشر قطع بسعر 14 ريال سعودي. وجبة برجر فيليه دجاج البيك: وتتوافر بنوعين الأول مُفرد بسعر أربعة ريال سعودي مع ونوع آخر دجاج مع بطاطا بسعر 9 ريال سعودي، ويتوافر نوع دجاج مع بطاطا مع مشروب غازي بسعر 14 ريال.

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