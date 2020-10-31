عروض مكتبة جرير على أحدث المودلات والماركات تصل ل 40% ألحق العرض لمدة 3 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير تقدم مكتبة جرير منتجات وصلت حديثاً بتخفيضات كبيرة وجودة عالمية، فقط من خلال موقع مكتبة جرير الخاص تابعوا كافة المنتجات الحديثة من أجهزة تكنولوجية وجوال وشاشات تليفزيون. عروض جرير اليوم شاشة سامسونج TU8000، مقاس 82 بوصة، بدقة 4K الترا اتش دي، ال اي دي ،تلفزيون سمات، باللون الأسود، فقط بسعر 7999 ريال سعودي يشمل قيمة الضريبة.

سماعة رأس سِينايزر HD، موديل 458 BT، بلوتوث، ميكروفون مدمج ، متوفرة باللون الأسود في أحمر، بسعر 499 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

جوال ابل ايفون 12، بسعة ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، متوفر باللون الأحمر، من الجيل الخامس 5G، بسعر مغري جداً، فقط 3799 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة، بالإضافة إلى هدية بقيمة 400 ريال سعودي، عبارة عن شريحة ياقوت 5G، لمدة شهر مجاناً.

سماعة هواوي FreeBuds Pro،سماعة أذن داخلية لاسلكية، بتقنية البلوتوث، ميكروفون مدمج، اللون Silver Frost، فقط بسعر 669 ريال سعودي يشمل الضريبة. عروض مكتبة جرير جوال أوبو رينو 4، بسعة ذاكرة تخزين 128 جيجابايت، باللون Galactic Blu، من الجيل الرابع 4G، فقط بسعر 1599 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة، بالإضافة إلى هدية بقيمة 100 ريال سعودي، عبارة عن شهادة هدية بمبلغ 100 ريال سعودي.

جراب سامسونج ليزر، غطاء خلفي للهاتف، for (Samsung) Galaxy Z Fold 2، باللون الأسود بسعر 49 ريال سعودي يشمل الضريبة.

سماعة هواوي FreeBuds Pro، سماعة أذن داخلية لاسلكية، تعمل عن طريق البلوتوث، مع ميكروفون مدمج، متوفر باللون الأسود، فقط بسعر 669 ريال سعودي، شاملة الضريبة.

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