عروض اكسترا السعودية تخفيضات البلاك فرايداي تسوق الآن extra.com

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية يعد موقع اكسترا من أكثر المواقع الإلكترونية التي تقوم بعرض المنتجات الخاصة للعديد من الشركات العالمية والتجارية، ويقدم الموقع خدماته إلكترونيا لتجارة التجزئة بخصومات وتخفيضات هائلة مع توفير خدمات ما بعد البيع وأيضا خدمات التركيب والصيانة من قبل الخبراء والمتخصصين بأقل الأسعار، ويقدم هايبر اكسترا العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات منها الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وغيره.

عروض اكسترا

يقدم موقع اكسترا خصومات بأسعار تنافسية على العديد من المكيفات لمختلف الشركات وبأنواعها ومميزاتها المختلفة، والتي غالبا ما ينتظر المستهلكين هذا الوقت في العام لشرائه بسبب الخصومات التي تطرحها العديد من الشركات على منتجاتها في هذا الوقت من العام.

تكييف ال جي بارد ساخن سبليت 18000 وحدة ب3985 ريال.

تكييف سبليت ال جي 21500 وحدة ب4525 ريال.

تكييف سبليت دوال انفيرتر ال جي بارد ساخن 18000 وحدة ب2885 ريال.

تكييف جولد انفيرتر ال جي 18000 وحدة بارد 2685 ريال.

تكييف سبليت دوال انفيرتر جولد ال جي 21500 وحدة مزود بخاصية الواي في والتشغيل عن بعد ب3000 ريال.

تخفيضات اكسترا على المكيفات بالسعودية