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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا السعودية تخفيضات البلاك فرايداي تسوق الآن extra.com في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية يعد موقع اكسترا من أكثر المواقع الإلكترونية التي تقوم بعرض المنتجات الخاصة للعديد من الشركات العالمية والتجارية، ويقدم الموقع خدماته إلكترونيا لتجارة التجزئة بخصومات وتخفيضات هائلة مع توفير خدمات ما بعد البيع وأيضا خدمات التركيب والصيانة من قبل الخبراء والمتخصصين بأقل الأسعار، ويقدم هايبر اكسترا العروض والتخفيضات على مختلف المنتجات منها الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وغيره.
عروض اكسترا
يقدم موقع اكسترا خصومات بأسعار تنافسية على العديد من المكيفات لمختلف الشركات وبأنواعها ومميزاتها المختلفة، والتي غالبا ما ينتظر المستهلكين هذا الوقت في العام لشرائه بسبب الخصومات التي تطرحها العديد من الشركات على منتجاتها في هذا الوقت من العام.
- تكييف ال جي بارد ساخن سبليت 18000 وحدة ب3985 ريال.
- تكييف سبليت ال جي 21500 وحدة ب4525 ريال.
- تكييف سبليت دوال انفيرتر ال جي بارد ساخن 18000 وحدة ب2885 ريال.
- تكييف جولد انفيرتر ال جي 18000 وحدة بارد 2685 ريال.
- تكييف سبليت دوال انفيرتر جولد ال جي 21500 وحدة مزود بخاصية الواي في والتشغيل عن بعد ب3000 ريال.
تخفيضات اكسترا على المكيفات بالسعودية
- تخفيضات اكسترا على مكيفات كلاس برو
- تكييف كلاس برو بارد فقط 22000 وحدة ب1800 ريال.
- تكييف سليبت بارد فقط كلاس برو 18000 وحدة ب1450 ريال.
- تكييف سبليت بارد كلاس برو 30000 وحدة ب3010 ريال.
- تكييف سبليت بارد فقط كلاس برو 11500 وحدة ب1250 ريال.
- تكييف سبليت بارد ساخن كلاس برو 11500 وحدة ب1350 ريال.
- تكييف هاير بارد سبليت ب1850 ريال، كما يوفر الموقع خبراء الصيانة والتركيب مقابل مادي 100 ريال فقط بداخل مدينة الرياض أما خارجها ب150 ريال فقط.
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