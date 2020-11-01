نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بن داوود والعروض الأسبوعية المتاحة علي النسكافية والقهوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بن داوود والعروض الأسبوعية المتاحة، يوفر هايبر بن داوود لعملائه عروض مميزة ، تلبي كافة متطلباتهم ، ويحرص القائمين على سلسلة هايبر بن داوود على التنويع ما بين المنتجات التي يتم عرضها بالمتجر، وفي تقريرنا هذا سوف نستعرض سويًا أهم العروض. عروض هايبر بن داوود للمشروبات والألوان نونا حليب مجفف 500 جرام سعر العلبة 59.95 ريال سعودي بدلًا من 77.00 ريال. المراعي حليب مجفف 1.8كيلو+25% مجانًا سعر الكيس 37.95 ريال سعودي بدلًا من 65.00 ريال. السعودية حليب مجفف 1800جرام سعر العلبة 46.95 ريال سعودي بدلًا من 46.95 ريال سعودي. فريشكو حليب مجفف 1800 جرام سعر العلبة 28.95 ريال سعودي بدلًا من 50.95 ريال. كيس نيدو حليب مجفف 2250 جرام سعر 58.95 ريال سعودي بدلًا من 71.00 ريال سعودي. خصومات هايبر داوود علي القوة والنسكافية علي كافية – قهوة كلاسيك 35+ 5×20جرام فرنسي 30×25 جرام 27.95 ريال سعودي بدلًا من 42.50 ريال. نسكافيه جولد قهوة 200 جرام سعر 37.95 ريال سعودي بدلًا من 42.75 ريال. نسكافيه اربيانا- قهوة عربية 3×17 جرام بسعر 18.95 ريال سعودي بدلًا من 24.00 ريال. كوفيكو -كابتشينو 10×22 /12.50جرام بسعر 16.50 ريال سعودي بدلًا من 21.95 ريال. كلاسنو/كابتشينو 8×18 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 27.25 ريال. لونا حليب مكثف محلى 395 جرام بسعر 5.50ريال سعودي بدلًا من 8.50 ريال عروض زيت الزيتون ساسو زيت بكر 800 ملل بسعر 33.95 ريال سعودي بدلًا من 49.50 ريال. المراعي /زيت زيتون بكر ممتاز 500 ملل بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 24.50 ريال. بيتوتي زيت زيتون بكر ممتاز 500 ملل بسعر 11.50 ريال سعودي بدلًا من 20.25 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض هايبر بن داوود والعروض الأسبوعية المتاحة علي النسكافية والقهوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.