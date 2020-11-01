نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر اكسترا السعودية على أجهزة المطبخ والطبخ وجميع المنتجات لشهر نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر اكسترا السعودية عروض على أجهزة المطبخ والطبخ السعودية بتفعيل عروض مميزة وكثيرة على الأجهزة ومن بعض تلك العروض تكون شاملة لهدايا أيضا، مثل العروض المتاحة على أجهزة المطبخ، واليوم سنعرض بعض من تلك العروض، ويمكن طلب المنتج عبر الموقع الرسمي لاكسترا. عروض اكسترا السعودية العروض السارية على أجهزة الطبخ والمطبخ: قلاية هوائية فيليبس، 1900 واط، 1.2 كيلو، أسود اللون، قلي صحي بالهواء، قلي صحي محمر ومقرمش، للقلي المثالي بكمية زيت قليلة، قوائم قلي لا محدودة، المنتج: رقم الموديل: HD 9260/94، رقم المنتج: 100118446، فولت: 220 فولت، Digital Touch، 1900وات، بلاستيك، سعر المنتج 1258 ريال سعودي يشمل العرض 2 هدايا مجانية بقيمة 458 ريال سعودي.

صانعة قهوة كابو برونا، 0.7 لتر، 1400 واط، أحمر، توفير المساحة، مثالية لتحضير القهوة التي تحب، مشاركة القهوة مع الآخرين: المنتج: رقم الموديل: CM 101، رقم المنتج: 100186562، ضمان لمدة 2 سنة، 220-240 فولت، 1400 وات، 2 برنامج، متاح نظام ضغط، سعر المنتج 449 ريال سعودي يشمل العرض 4 هدايا مجانية بقيمة 76 ريال سعودي.

مفرمة لحم فيليبس، 1600 واط، أبيض/ رمادي، مجموعة متنوعة من الشفرات للتقطيع المريح، إمكانية غسل الملحقات بغسالة الصحون، 1600واط، تحكم يدوي، وظائف متعددة، باور 450 وات، 1.7 لتر، بلاستيك، العرض متاح بسعر 363 ريال سعودي بدلاً من 559. عروض اكسترا لأدوات المطبخ مايكرويف برنسيس، 23 لتر، أبيض، المنتج: رقم الموديل: 119010، رقم المنتج: 00193722ديجيتال، 800 واط، ستانلس ستيل، سعة 23، متاح قفل الحماية للأطفال، المنتج متاح بسعر 499 ريال سعودي ويشمل العرض 2 هدايا مجانية بقيمة 378.

براد ماء بارد وساخن كلاس برو، أسود، توفر مياه حارة وباردة، ومنها ما توفر مياه معتدلة، قفل أمان للأطفال، لمزيد من الاطمئنان، المنتج: رقم الموديل: T-LYR15، رقم المنتج: 00195381، ضمان لمدة 2 سنة، 520 واط، سعة البارد 2 لتر بالساعة، والساخن 5 لتر، يوجد قفل حماية، المنتج متاح بسعر 778 ريال سعودي ويشمل 1 هدية مجانية بقيمة 168.

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