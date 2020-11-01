نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده خصومات أسواق هايبر بنده على منتجات العناية بالبشرة والشعر والتجميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات أسواق هايبر بنده كما اعتادا من أسواق هايبر بنده لكل ما تقدمه من جديد في الخصومات والتخفيضات الهائلة على كافة المنتجات المختلفة تلك الغذائية والأجهزة ومنتجات النظافة المنزلية والعناية الشخصية وغيره من المنتجات المختلفة، نلاحظ في تلك الأيام ان التخفيضات والعروض التي تقدمها أسواق بنده مميزة على غير العادة وتنافسية بشكل كبير حيث قد تصل نسبة الخصم 75% وأكثر على عدد من المنتجات وذلك بخلاف السحب الكبير التي تقدمه في عروض هايبر بنده على 10 سيارات كيا وكل هذا مقدم بمناسبة العيد السنوي ال42 لأسواق بنده لتجارة التجزئة. تخفيضات بنده لوف بيوتي أند بلانيت بروائح متعددة حجم 400 مل جل للاستحمام ب32 ريال ب49 ريال.

سنسوداين معجون أسنان مبيض، سنسوداين لإزالة تصبغات الأسنان، سنسوداين معالج حساسية الاسنان، سنسوداين حماية مضاعفة لمينا الأسنان، يقدم لكل منتج على حدي ب29 ريال.

سيجنال معجون أسنان ب10 ريال (مبيض/ حساسية الأسنان/ إزالة بقع الأسنان/ مقاوم البكتريا وروائح الفم الكريهة).

لايفبوي غسول للجسم مضاد البكتريا 500 مل ب25 ريال.

شاور هاند عرض 2+1 ب42 ريال 500 مل، ديتول شاور لليدين 200 مل ب30 ريال.

شاور هاند لوكس 500 مل ب42 ريال.

جونسون شاور هاند مقاوم للبكتريا 500 مل ب60 ريال.

دورو ليدي صابون 6 قطع* 120 جم ب13 ريال. عروض بنده لمنتجات العناية بالبشرة جرجنز لوشن للجسم مقاوم الشيخوخة المبكرة والتجاعيد 400 مل ب20 ريال.

جونسون لوشن للجسم 400 مل ترطيب مضاعف ب17 ريال.

نيفيا لوشن للجسم 400 مل ب18 ريال.

لايفبوي غسول مقاوم مضاد البكتريا 500 مل ب25 ريال.

نيفيا كريم عبون 200 مل ترطيب مضاعف ب18 ريال.

هيمالايا غسول للوجه 150 مل ب25 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده خصومات أسواق هايبر بنده على منتجات العناية بالبشرة والشعر والتجميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.