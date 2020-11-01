نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم على الأغذية الطازجة والمجمدات والخضروات والفاكهة تسوق الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم كما اعتدنا من صرح كبير في عالم تجارة التجزئة مثل أسواق العثيم كونه يقوم بتقديم أفضل العروض على أفضل المنتجات المعروفة بجودتها وشأنها في السوق، وتقديمه بسعر تنافسي مع الأسواق الرائدة الأخرى مثل عروض مكتبة جرير والسدحان وبنده وغيره، والعثيم صرح له قيمته ووزنه منذ تاريخ نشأته في عام 1980 ويقدم خدماته تقريبا لكافة المستهلكين في أرجاء المملكة العربية السعودية، ومن أقوي عروض العثيم هذا الأسبوع التخفيضات وحرق الأسعار الخاص بقسم الأغذية الطازجة والمجمدات. عروض العثيم السنبلة خروات مشكلة وزن 450 جم ب8.30 ريال.

بطاطس مقلية شوسترينغ 2 كيلو ونصف ب26 ريال.

ماك كين بطاطس مقلية كيلو ونصف ب25 ريال.

كريسكتس بطاطس 2 كيلو ونصف ب30 ريال.

فارم فريتس بامية 400 جم ب5.55 ريال.

وستون بوميس بطاطس 2 كيلو ونصف ب13 ريال.

أمريكانا ذرة مجمدة كوز 4 قطع ب16 ريال. عروض أسواق العثيم العملاق ذرة 6 قطع ب13 ريال.

السنبلة فاصوليا خضراء 450 جم ب8.30 ريال.

السنبلة فول أخضر 450 جم ب13.55 ريال.

فارم فريتس سبانخ 300 جم ب3.55 ريال.

السنبلة ملوخية 400 جم ب5 ريال.

مونتانا فراولة كيلو ب12.80 ريال.

مونتانا بامية زيرو 400 جم ب10 ريال. عروض العثيم للفواكه والخضار كيلو برتقال عصير ب6 ريال.

علبة خوخ ب9 ريال.

كيلو برتقال بصرة ب7.50 ريال.

كيلو مانجو ب8 ريال.

كيلو ليمون تركي ب19 ريال.

كيلو فلفل حار هندي ب11 ريال.

كيلو فلفل احمر حار ب14 ريال.

فلفل ألوان اصفر واحمر ب16 ريال. عروض العثيم للمواد الغذائية كيلو كوسه ب4 ريال.

كيلو بابايا ب11.99 ريال.

كيلو افوكادو ب14 ريال.

كيلو موز ب4 ريال.

كيلو عنب ب10 ريال.

كيلو كيوي صغير ب10 ريال.

كيلو كمثري ب9 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم على الأغذية الطازجة والمجمدات والخضروات والفاكهة تسوق الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.