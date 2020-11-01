نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض ماك السعودية أحصل الآن على العرض بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ماك السعودية سلسلة مطاعم ماك الشهيرة تقدم لكم مجموعة رائعة من الوجبات والأصناف الجانبية اللذيذة، في عروض مميزة جداً من ماك المملكة العربية السعودية، وسنقدم لكم أحدث هذه العروض تابعونا.

عروض ماك السعودية

تعد مطاعم ماكدونالدز من أكثر مطاعم الوجبات السريعة إقبالاً في السعودي فهي تمثل المرتبة الأولى من بين المطاعم المتخصصة في الوجبات السريعة في السعودية، وهذا جودة المنتج المتميزة، وكذلك مستوى الخدمة الاهتمام الكبير بالعملاء.

عروض ساندويتشات ماك السعودية

ساندوتش بيج ماك، بسعر 12 ريالاً سعودياً.

ساندوتش بيج تايستي، بسعر 16 ريال سعودي.

ساندوتش ماك راب حار، بسعر 8 ريالات سعودية.

ساندوتش ميني آسيوي بسعر 8 ريالات سعودية.

ساندوتش ليتل تاستي لحم، بسعر 8 ريالات سعودية.

ساندوتش ليتل تاستي دجاج، بسعر 8 ريالات سعودية.

عروض ساندوتشات ماك

ساندوتش المشروم، بسعر 19 ريال سعودي.

ساندوتش جراند تشيكن حار، بسعر 16 ريال سعودي.

ساندوتش مكسيكانو، بسعر 19 ريال سعودي.

ساندوتش جراند تشيكن سبيشال، بسعر 16 ريال سعودي.

ساندوتش كلوب هاوس، بسعر 19 ريال سعودي.

ساندوتش جراند تشيكن ديلوكس، بسعر 16 ريالاً سعودياً.

ساندوتش تشيز برجر، بسعر 4 ريالات سعودية.

ساندوتش دَبل تشيز برجر، بسعر 7 ريالات سعودية.

ساندوتش تشيكن برجر، بسعر 5 ريالات سعودية.

ساندوتش بيف برجر، بسعر 4 ريالات سعودية.

عروض الحلويات من ماك السعودية

ايس كريم صَن داي فراولة، بسعر 8 ريالات سعودية. ايس صَن داي شيكولاتة، بسعر 5 ريالات سعودية. ايس كريم صَن داي كراميل، بسعر 5 ريالات سعودية. فطيرة التفاح، بسعر 4 ريالات سعودية. فطيرة الكاسترد بالفراولة، بسعر 4 ريالات سعودية.

عروض مثلجات ماك