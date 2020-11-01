نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم علي المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية وأقوي العروض في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم علي المنتجات الغذائية، أحدث العروض الخاصة بالعثيم والتي بمحتواها العديد من المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية وغيرها من منتجات، وتبدأ عروض أسواق العثيم othaim market في الأربعاء 11 ربيع الأول الموافق لـ 28 أكتوبر 2020م وتنتهي في الثلاثاء 17 ربيع الأول وهو الموافق لـ 3 نوفمبر2020م. عروض العثيم علي المنتجات الغذائية عروض الأسبوع الثاني مقاضيك الشهرية على اللحوم كما يمكنك معرفة عروض العثيم علي الجولات أيضاََ: لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 33.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 42.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بالعظم سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بدون عظم سعر الكيلو 33.95 ريال سعودي.

لحم غنم روماني بالعظم سعر الكيلو 38.95 ريال سعودي.

لحم غنم سواكني بالعظم سعر الكيلو 93.95 ريال سعودي.

أوصال بقر مبرد سي سعر الكيلو 22.50 ريال سعودي.

مفروم كولومبي بقر مبرد سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي.

مفروم بقر مبرد سعر الكيلو 22.50 ريال سعودي. عروض العثيم مقاضيك الشهرية: أرز زاد الوطن مزة هندي بسمتي وزن 90 كجم بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 54.

صدور دجاج طرية من لاتينا وزن 2.5 كجم بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 54.75.

سمن المراعي وزن 800 جم بسعر 28.95 ريال سعودي بدلاً من 43.95.

زبادي كامل الدسم من المراعي وزن 2 كجم بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 14.99.

جبن موزاريلا مبشورة من المراعي وزن 200 جم بسعر 13.25 ريال سعودي بدلاً من 20.50.

كريمة الطبخ من المراعي وزن 500 مل بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 16.

زيتون شرائح أخضر/ أسود من كوبوليفا وزن 114 جم بسعر 5.50 ريال سعودي بدلاً من 6.75.

زيتون أخضر بدون نوى من كوبوليفا وزن 150 جم بسعر 5.50 ريال سعودي بدلاً من 6.95 كما يمكنك متابعه عروض العثيم علي الأجهزة المنزلية. المزيد من عروض العثيم المتاحة على المشروبات والمثلجات: مياه أكوافينا 330مل ×30 بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 13.09.

مياه العين 330مل ×40 بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 16.27.

مياه نستلة بيور لايف 330 مل ×12 بسعر 4.50 ريال سعودي بدلاً من 6.52.

بيبسي بلاستيك 1 لتر 2 حبة بسعر 9 ريال سعودي.

بيبسي علب 325 مل ×24 بسعر 53.95 ريال سعودي.

قهوة نسكافيه كلاسيك 200 جم بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95.

قهوة نسكافيه غير محلى 14.2 جم ×10 +2 بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 34.

قهوة على كافيه ايطالي 16.5×30 جم بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 20.52.

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