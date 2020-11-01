نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض أسواق رامز في السعودية بالأسعار الجديدة المخفضة وأعلى نسبة توفير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التخفيض من أسواق رامز بالمملكة العربية السعودية، سوف نتعرف على عروض أسواق رامز في الاحساء بالمملكة العربية السعودية والتي تجمع كل أنواع المنتجات الغذائية، وعروض الأدوات المنزلية أيضًا والأجهزة الكهربائية. عرض التوفير من أسواق رامز الإحساء تقدم أسواق رامز أقوى عروض التوفير جبنة موزاريلا مبشورة البقرات الثلاث وزن كيلو بسعر 25.50 ريال سعودي.

أرز المها بنجابي هندي بسمتي وزن 10 كيلو بسعر 59.95 ريال سعودي.

أرز بسمتي تاج الهند وزن 10 كيلو جرام بسعر 61.95 ريال سعودي.

جرين فارمر أرز مصري وزن 3 كيلو بسعر 21.95 ريال سعودي.

نور زيت دوار الشمس وزن 1.5 لتر+ 750 مل بسعر 32.95 ريال سعودي.

موز وزن كيلو بسعر 3.95 ريال سعودي.

ليمون وزن كيلو بسعر 5.95 ريال سعودي.

تفاح أحمر فوجي وزن كيلو بسعر 4.95 ريال سعودي. عروض الخصم على اللحوم و المكسرات من رامز ماركت سنقدم عروض عن اللحوم والمكسرات والخضار لحم بتلو صافي وزن كيلو بسعر 47.95 ريال سعودي يوجد عروض اللحوم في الدمام فقط.

لحم عجل بلدي بسعر 35.95 ريال سعودي.

لحم مشويات أو دجاج مشويات بسعر 40.95 ريال سعودي.

لوز مالح وزن كيلو بسعر 39.95 ريال سعودي.

عين الجمل أميركي وزن كيلو بسعر 39.95 ريال سعودي.

لوز ني كبير وزن كيلو بسعر 35.00 ريال سعودي.

زبيب طبخ وزن كيلو بسعر 12.95 ريال سعودي.

جوز الهند وزن كيلو بسعر 14.95 ريال سعودي.

فول سوداني مقشر وزن كيلو بسعر 12.50 ريال سعودي.

زبيب أصفر أميركي وزن كيلو بسعر 9.95 ريال سعودي.

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