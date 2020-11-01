نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض خاصة جدا من أسواق نوري السعودية على الموار الغذائية وخصومات جريئة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اقتصادية موفرة مقدمة من سوبر ماركت نوري، يقدم سوبر ماركت نوري منتجات عديدة غذائية عالية الجودة، وبأسعار مناسبة وفي متناول اليد، وينتظر هذه العروض جميع الأشخاص من أي فئة من المواطنين للاستفادة من العروض المتميزة، في سوبر ماركت نورى. عروض الخصم و التوفير من أسواق نوري بالسعودية على المواد الغذائية سنقدم لكم الآن عروض التوفير التي تقدم من سوبر ماركت نوري: نادك حليب كامل الدسم/قليل الدسم 12×1 لتر بسعر 39.95 ريال سعودي.

عصير اورجينال 0% سكر 18× 200 مل بسعر 22.50 ريال سعودي.

بربيكان شراب شعير، 6×250 مل بسعر 10.95 ريال سعودي.

مياه بيرين 48×200 مل بسعر 17.50 ريال سعودي.

بيرين مياه صحية 40×330 مل بسعر 17.50 ريال سعودي.

راني عصير حبيبات 6×240 مل بسعر 11.95 ريال سعودي.

اوريجنال عصير 1.4 لتر بسعر 5.50 ريال سعودي.

عصير راني 6 لتر بسعر 3.85 ريال سعودي.

مياه العين 40×330 مل بسعر 13.25 ريال سعودي.

نادك حليب كابتن 18×125 مل بسعر 13.50 ريال سعودي.

حليب نادك 18×185 مل ( شوكولاتة، فراولة، موز، فانيلا، سادة 200 مل) بسعر 18.25 ريال سعودي. عرض التوفير من نوري بالمملكة العربية السعودية سنعرض عليكم عروض مقدمة من سوبر ماركت نوري: رويال صدور دجاج تندر وزن كيلو بسعر 19.25 ريال سعودي.

أمريكانا مفروم دجاج صافي/ بقري صافي وزن 400 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي.

أمريكانا الدجاج 750 جرام ناجت، بوب كورن، شانكي بالفلفل والليمون، بسعر 20.50 ريال سعودي.

أمريكانا مفروم غنم صافي وزن 400 جرام بسعر 8.25 ريال سعودي.

أمريكانا برجر دجاج 12 قطعة حار، وبقسماط بسعر 15.95 ريال سعودي.

أمريكانا هوت دوج وزن 450 جرام بسعر 13.50 ريال سعودي.

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