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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية المميزة على جميع المنتجات شهر نوفمبر تسوق بسرعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية يقدم هايبر بنده عروض مميزة لمدة ثلاثة أيام فقط على الإلكترونيات من يوم الأحد 25 من شهر أكتوبر لمدة 3 أيام، وعروض بأسعار تنافسية مخفضة على الكثير من الأجهزة الإلكترونية، والكهربائية.
عروض بنده اليوم
يبدأ عرض الثلاثة أيام من هايبر بنده في يوم الأحد 8 من ربيع أول 1442 هـ، الموافق 25 من شهر أكتوبر الحالي، على أن تستمر حتى يوم الثلاثاء 10 من ربيع الأول 1442 هـ، 27من شهر أكتوبر 2020، عروض الثلاثة أيام من هايبر بنده، تضم مجموعة مميزة من الأجهزة الإلكترونية منها :
- سماعة بلوتوث اكستريم فقط بسعر 49 ريال سعودي فقط.
- سماعة بلوتوث اكستريم أولا فقط بسعر 69 ريال سعودي فقط.
- قلم ابل فئة A فقط بسعر 469 ريال سعودي، فئة B بسعر 629 ريال سعودي فقط.
- أسورة رياضية شياومي مي 5، فقط بسعر 149 ريال سعودي.
- مكواة بخار فيليبس بسعر مميز جداً، فقط 79 ريالاً سعودياً، عرض خاص.
عروض بنده للأجهزة الكهربائية
- محضر طعام اي تي سي 400 وات، فقط بسعر 159 ريال سعودي.
- قلاية بدون زيت نيوتري كوك 3.6 لتر بسعر 299 ريال سعودي.
- مكنسة فيليبس 1800 وات، بسعر 249 ريال سعودي فقط.
- مايكرويف كليك أون 20 لتر بسعر 189 ريال سعودي.
- مكواة تيفال فقط بسعر 59 ريال سعودي.
- محضرة طعام فيليبس 700 وات، بسعر 199 ريال سعودي فقط.
- قلاية بدون زيت كولين 4.5 لتر، فقط بسعر 229 ريال سعودي.
- ثلاجة باب واحد كليك أون 91 لتر، فقط بسعر 499 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده الأسبوعية المميزة على جميع المنتجات شهر نوفمبر تسوق بسرعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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