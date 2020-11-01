نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية المميزة على جميع المنتجات شهر نوفمبر تسوق بسرعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية يقدم هايبر بنده عروض مميزة لمدة ثلاثة أيام فقط على الإلكترونيات من يوم الأحد 25 من شهر أكتوبر لمدة 3 أيام، وعروض بأسعار تنافسية مخفضة على الكثير من الأجهزة الإلكترونية، والكهربائية.

عروض بنده اليوم

يبدأ عرض الثلاثة أيام من هايبر بنده في يوم الأحد 8 من ربيع أول 1442 هـ، الموافق 25 من شهر أكتوبر الحالي، على أن تستمر حتى يوم الثلاثاء 10 من ربيع الأول 1442 هـ، 27من شهر أكتوبر 2020، عروض الثلاثة أيام من هايبر بنده، تضم مجموعة مميزة من الأجهزة الإلكترونية منها :

سماعة بلوتوث اكستريم فقط بسعر 49 ريال سعودي فقط.

سماعة بلوتوث اكستريم أولا فقط بسعر 69 ريال سعودي فقط.

قلم ابل فئة A فقط بسعر 469 ريال سعودي، فئة B بسعر 629 ريال سعودي فقط.

أسورة رياضية شياومي مي 5، فقط بسعر 149 ريال سعودي.

مكواة بخار فيليبس بسعر مميز جداً، فقط 79 ريالاً سعودياً، عرض خاص.

عروض بنده للأجهزة الكهربائية