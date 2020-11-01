نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بن داوود اليوم أحصل علي خصم يصل ل 60% خصومات شهر نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بن داوود اليوم يُعد هايبر بن داوود أحد أهم متاجر بيع التجزئة بالمملكة العربية السعودية، ودومًا ما تقوم بطرح العروض الترويجية للمنتجات الموجودة بالمتجر وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على أهم العروض المتوافرة داخل المعرض. عروض بن داوود زيت كانولا 2×1.5 لتر بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 38.95 ريال.

عافية زيت ذرة 2×1.5 لتر سعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 46.95 ريال.

نور-زيت دوار الشمس 2×1.5 لتر +750 مل بسعر 36.95 ريال سعودي بدلًا من 41.00 ريال.

عافية- زيت دوار الشمس 2× 1.5 لتر بسعر 28.95 ريال سعودي بدلًا من 36.95 ريال.

مازولًا زيت قلي 1.8 لتر بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 17.50 ريال.

شمس-زيت دوار الشمس 2×1.5 لتر بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 32.50 ريال.

ليزا زيت 1.5 لتر بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 15.95 ريال.

هالة/نخيل- زيت 1.5 لتر بسعر 9.50ريال سعودي بدلًا من 15.95 ريال. خصومات بن داوود للدواجن أنصاف صدور دجاج مجمدة 2.5 كغ بسعر 45.50 ريال سعودي بدلًا من 65.50 ريال.

دجاج مجمد 800جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 15.75 ريال.

دجاج مجمد 1000 ج +بطاطس مقلية أكثر قرمشة كيلو جرام+ برجر بقري 224 جرام بسعر 89.50 ريال سعودي.

أفخاذ دجاج غليظة مجمدة 900 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 34.00 ريال.

أجنحة دجاج مجمدة 900جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 15.95 ريال.

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