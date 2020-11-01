عروض هايبر اكسترا السعودية على الأجهزة الكبيرة extra.com

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عمر شويل - جدة عروض هايبر اكسترا السعودية على الأجهزة الكبيرة يوفر هايبر اكسترا السعودية العديد من العروض السارية بكافة الأوقات على الأجهزة بمختلف أنواعها وعلامتها التجارية خاصةً الأجهزة الكبيرة مثل مجففات الملابس، والثلاجات، والغسالات، وغيرها واليوم سنقوم بعرض تلك العروض. عروض هايبر اكسترا ثلاجة كلاس برو، 14.4 قدم، تبريد بخار، أبيض.مساحة كافية للتخزين، كفاءة بتوفير الطاقة، نضارة كاملة للمأكولات، سهولة الوصول للمحتوياتالمنتج: رقم الموديل: MR410W، رقم المنتج: 100088256ضمان: سنوات 5، فولت: 230 فولت العرض متاح بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من 2299.

مجفف ملابس إل جي، 9 كيلو، فضي اللون.تقنية ™DUAL Inverter Heat Pump، تقنية ™Eco Hybrid، رعاية لطيفة للملابس، مكثف التنظيف التلقائي المنتج: رقم الموديل: RC90U2EV2E، رقم المنتج: 100085135

قفل الحماية للأطفال متاح، النوع مكثف، منفس مكثف، 220 فولت، تحميل أمامي، متعدد البرامج، مضخة حرارية العرض متاح بسعر 4199 ريال سعودي بدلاً من 6999. خصومات اكسترا على الأجهزة الكبيرة ثلاجة إل جي باب جانب باب، 22.1 قدم، أبيض.سعة تخزين كبيرة، محافظ الرطوبة، مقبض مربع، ضاغط خطي عاكسالمنتج: رقم الموديل: LS242BBWLN، رقم المنتج: 100064287ضمان سنوات 10، فولت: 220-230V 50/60 هرتز، تذويب تلقائي، تيار الهوائي متعدد، 50/60 هرتز، الإضاءة إل إي دي، السعة 22.1 قدم مكعبالعرض متاح بسعر 4599 ريال سعودي بدلاً من 7599.

مجفف بنظام المكثف أريستون، 8 كيلو، 15 برنامج، أبيض اللون.سعة 7 ك، مستوى كفاءة الطاقة ه، كفاءة عالية، إنجاز كبير بوقت قصير، دورة غسيل كاملةالمنتج: رقم الموديل: NTC 108 BSK 60Hz، رقم المنتج: 100125843هرتز، 022 فولت، تحميل أمامي، 15 برنامجالعرض متاح بسعر 2359 ريال سعودي بدلاً من 2799.

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