نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أكسترا الأسبوعية على الجوال عروض البلاك فرايداي تسوق الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية يقوم هايبر اكسترا السعودية بعمل خصومات وعروض عديدة للأجهزة، كما أن الأسعار جيدة، ويوجد الكثير من العلامات التجارية المشهورة وكافة الأنواع المتاحة في الأسواق، وسنقوم بعرض بعض من تلك المنتجات التي يقدمها هايبر أكسترا في البلاك فرايداي.

عروض اكسترا على الجوال

الأجهزة اللوحية والجوالات من اكسترا: جهاز لوحي هواوي ميت باد برو، 10.8 بوصة، واي فاي، 128 جيجا المنتج: رقم الموديل:53010 XDE، رقم المنتج: 10014193 بدقة 2560 / 1600، أندرويد 10، ثماني النواة، 7250مللي أمبير، ذاكرة عشوائية 6GB، داخلية 128 جيجابايت، شريحة نانو، يو إس بي نوع سي متاح بسعر 2199 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا على أيفون أبل 11 برو ماكس

عروض أكسترا علي أيفون أبل 11 برو ماكس، 256 جيجا شاشة XDR OLED Super Retina مقاس 6.5 إنش، مقاوم للماء والغبار (عمق 4 أمتار لغاية 30 دقيقة، ضمن تصنيف IP6)8، نظام ثلاثي الكاميرات 12MP مع كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات، ونمط الليل، ونمط بورتريه، وفيديو 4K لغاية 60 إطاراً في الثانية.

خصومات اكسترا على الجوال

كاميرا True Depth أمامية 12MP مع نمط بورتريه، وفيديو 4K، و التصوير بالحركة البطيئة، Face ID لتحقق آمن، شريحة A13 Bionic مع الجيل الثالث من المحرك العصبي Neural Engine، شحن سريع مع محول مرفق بقدرة 18 واط، شحن لاسلكي، نظام iOS 13 بنمط التعتيم، وأدوات جديدة لتعديل الصور والفيديوهات، وميزات جديدة كلياً للخصوصية المنتج: رقم الموديل: MWHM2AH/A، رقم المنتج: 100091692 ضمان لمدة 2 سنة، مقاوم للماء العرض متاح بسعر 5249 ريال سعودي بدلاً من 5919، كما يشمل العرض 2 هدايا مجانية بقيمة 228 ريال سعودي.

عروض أكسترا على جوال سامسونج

جوال سامسونج جالكسي إيه 51، 128 جيجا المنتج: رقم الموديل:SM-A515FMSW، رقم المنتج: 100184735 ضمان لمدة 2 سنة، بدقة 2400/1080، أندرويد 10، ثماني النواة، الجيل الرابع، 4000 مل أمبير، 128 جيجا، ثنائي الشريحة نانو المنتج متاح بسعر 1199 ريال سعودي والمتبقي من المنتج.