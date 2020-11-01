نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وتخفيضات العثيم ماركت على اللحوم والدواجن لا تفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق العثيم لتجارة التجزئة خلال تلك الفترة موسم التخفيضات والخصومات العثيم الهائلة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد كونها خصومات ينتظرها الجميع بسبب أسعارها التنافسية بخلاف جودة المنتجات التي يتم عرضها من قبل أسواق العثيم والتي ليس فيها أي محل للجدل والشك، وترجع تلك الثقة التي اكتسبها العثيم بسبب كونه من أحد رواد مجال تجارة التجزئة وخبرته التي تخطت ال40 عام حتى الآن، ومن اقوي الخصومات التي جذبت أنظار الجميع لها خصومات قسم اللحوم والدواجن. عروض وتخفيضات العثيم أمريكانا برجر دجاج 10 قطعة ب20 ريال.

امريكانا كفتة أرز كيلو ب25.50 ريال.

الوطنية صدور فراخ كيلو ألا ربع ب14 ريال.

الوطنية مفروم الدجاج 400 جم ب8 ريال.

دوكس نقانق الدجاج 400 جم ب5.55 ريال.

ساديا برجر دجاج 24 قطعة ب39 ريال. عروض العثيم كبيبة شامي باللحم البقري نصف كيلو ب17 ريال.

الهبرة لانشون 400 جم ب7.99 ريال.

شهية لحم مفروم بقري نصف كيلو ب7 ريال.

أمريكانا دجاج برجر 12 قطعة ب22 ريال.

السنبلة برجر 30 ريال.

ساديا برجر دجاج ب20 ريال. تخفيضات العثيم أمريكانا هوت دوج نصف كيلو ب18 ريال.

أمريكانا ناجتس كيلو إلا ربع ب31 ريال.

العريش شيش كباب 8 قطع ب10 ريال.

أمريكانا كباب شيش 8 قطع ب14 ريال.

أمريكانا بانية ب32 ريال. عروض العثيم للحوم كيلو لحم برازيلي بقري ب33 ريال.

نعيمي لحم غنم ل80 ريال.

خروف كامل بربري ب520 ريال.

لحم ضاني بربري 45 ريال.

حاشي لحم بالعظم ب26 ريال.

كلاوي 31 ريال.

كيلو لحم استرالي ب51 ريال.

كيلو لحم باكستاني ب40 ريال.

كيلو لحم بقري ب27 ريال.

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