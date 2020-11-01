عروض و خصومات وتخفيضات اكسترا على المكيفات extra.com

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عمر شويل - جدة معروف عن الأجواء المناخية الخليجية كونها شديدة الحرارة في فصل الصيف وشديدة البرودة في فصل الشتاء، ولذلك لا يخلو أي بيت أو مؤسسة أو هيئة من وجود المكيفات، ويتوجه الأشخاص للبحث وشراء التكييفات في خلال تلك الفترة وذلك بسبب العروض والخصومات العثيم التي تكثر تلك الفترة عن غيرها من الفترات على مختلف الماركات العالمية الموثوق بها، والتي يرغب الكثير في اقتنائها، كما يوفر موقع اكسترا الرسمي خدمات التركيب والصيانة ومتابعة ما بعد البيع. خصومات اكسترا على مكيفات ال جي ال جي تكييف سبليت وحدة 18000 ساخن وبارد ب3980 ريال.

ال جي تكييف سبليت وحدة 21500 ساخن وبارد ب4520 ريال.

ال جي دوال انفيرتر سبليت وحدة 18000 ساخن وبارد ب2880 ريال.

ال جي جولد انفيرتر وحدة 18000 بارد ب2680 ريال.

ال جي جولد تكييف دوال انفيرتر سبليت وحدة 21500 بخاصية الوايف اي ب3000ريال. خصومات اكسترا على تكييفات كلاس برو كلاس برو تكييف جداري وحدة 22000 بارد فقط ب1800 ريال.

كلاس برو تكييف جداري وحدة 18000 بارد فقط ب1400 ريال.

كلاس برو تكييف جداري 30000 وحدة بارد ب3000 ريال.

كلاس برو تكييف جداري 18000 وحدة بارد ب1500 ريال

كلاس برو تكييف جداري 11500 وحدة بارد 1200 ريال.

كلاس برو تكييف جداري 11500 ساخت وبارد ب1300 ريال. تخفيضات اكسترا على تكييفات جري جري تكييف جداري وحدة 18000 بارد مع خاصية الوايف اي ب1970 ريال.

جري تكييف جداري وحدة 22000 بارد مع الواي فاي وتحكم عن بعد ب2350 ريال.

جري تكييف جداري وحدة 18000 ساخن وبارد موزع للهواء في جميع الاتجاهات ب2400 ريال.

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