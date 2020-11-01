نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات وعروض هايبر بنده على منتجات العناية الشخصية panda.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم مجموعة بنده هايبر بتقديم عدد من عروض وتخفيضات بنده الهائلة على مجموعة من المنتجات المختلفة سواء الغذائية منها أو المنظفات للاهتمام بالمنزل والعناية الشخصية وأدوات التطهير والتعقيم الخاصة التي لا غني عنها في كل بيت الآن، وتعد تلك العروض والتخفيضات مميزة خلال تلك الفترة عن غيرها من العروض والخصومات التي نقدم من قبل بنده وذلك يرجع إلى احتفال المؤسسة بعيدها ال42 السنوي خلال هذا الشهر حيث تقدم عروض بنده غير مسبوقة ولا محل لاحد للتنافس عليها. خصومات هايبر بنده مسحوق بنده وزن 9 كيلو ب50 ريال بدل 89 ريال..

عرض على صابون جلي الصحون 2 عبوة في لتر ونصف ب18 ريال بدل 35 ريال.

مسحوق اريال وزن 7 كيلو ب58 ريال بدل 127 ريال.

عرض اريال 2 عبوة في 5 كيلو ب80 ريال بدل 100 ريال.

تايد شامبو غسيل العبايات السوداء 2 لتر ب13 ريال بدل 27 ريال.

عرض اريال جل باور مع زجاجة داوني 2 لتر ب21 ريال بدل 25 ريال.

كلينكس مناديل 10 لفات متعدد الاستخدامات بالإضافة لهدية 2 لفه ب21ريال بدل 32 ريال.

مسحوق وفير اتوماتيك 10 كيلو ب55 ريال بدل 72 ريال

مسحوق الرهدن عرض 2 عبوة في 5 كيلو ب64 ريال بدل 134 ريال.

برسيل مسحوق 7 كيلو ب53 بدل 111 ريال. خصومات بنده على مواد التطهير والتعقيم 2 عبوة من فانيش في 900 مل ب20 ريال بدل 32 ريال.

ديتول 2 لتر منظف للأرضيات والأسطح ب45 ريال بدل 62 ريال.

عرض 2 عبوة مطهر في 2 لتر ب32 ريال بدل 64 ريال.

داك مطهر قاتل للبكتريا عبوة لتر ونصف ب25 ريال بدل 37 ريال.

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