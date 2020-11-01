نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم اقوى العروض بالمملكة تخفيضات هائلة لا تجعلها تفوتك في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم أسواق عبد الله العثيم من أكبر الأسواق التجارية التي ينتظر عروضها العديد من العملاء والمستهلكين، حيث أن عروض أسواق العثيم تكون على كافة السلع الغذائية والمنزلية والأجهزة الإلكترونية، ويسعى لتحقيق الكثير من التخفيضات لجذب المشترين والعملاء.
عروض أسواق العثيم
عملت أسواق العثيم بتوفير الكثير من التخفيضات والعروض التي نالت إعجاب الكثير من المستهلكين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث فعلت خدمة الأونلاين والشراء من المنزل في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا حيث يمكنك شراء كل احتياجاتك من أسواق العثيم دون الخروج من المنزل ومن هذه العروض.
خصومات أسواق العثيم
- سكر ناعم بحجم 10 كيلو جرام بسعر 22.95 بدلاً من 33.95 ريال سعودي.
- حليب بودرة نيدو بحجم 250 جم 62.95 بدلاً من 83.95 ريال سعودي.
- دجاج مجمد ساديا بسعر 122.95 بدلاً من 159.95 ريال سعودي.
- كاسات جبن بوك 500 جم بسعر 9.95 بدلاً من 17.50 ريال سعودي.
- زيت نباتي العربي 2×1.5 لتر بسعر 19.95 بدلاً من 31.75 ريال سعودي.
احدث عروض أسواق العثيم
- تونة تريفا مفتتة بحجم 170 جم بسعر 9.95 بدلاً من 14.85 ريال سعودي.
- أبو كأس أرز بسمتي بحجم 10 كجم بسعر 62.95 بدلاً من 79.95 ريال سعودي.
- صابون تايد أصلي مركز بحجم 7 كيلو جرام بسعر 42.95 بدلاً من 97.95 ريال سعودي.
- عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية.
- كيلو لحم بلدي مفروم بسعر 19.95 ريال سعودي.
- كيلو لحم بلدي بالعظم بسعر 43.95 ريال سعودي.
- كيلو لحم غنم بالعظم بسعر 41.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض أسواق العثيم اقوى العروض بالمملكة تخفيضات هائلة لا تجعلها تفوتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.