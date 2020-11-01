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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده السعودية أقوى الخصومات والتخفيضات على الشاشات والجوال تصل ل 50% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية أكثر ما يشغل بال الكثير من الأشخاص حول موعد العروض والتخفيضات التي تقدمها كبرى الأسواق التجارية والهايبرات وبصفة خاصة هايبر بنده السعودية الذي يسعى دائماً إلى سد احتياجات جميع المواطنين السعوديين من المنتجات الغذائية والأجهزة وغيرها بأقل تكلفة ممكنة.
عروض بنده السعودية
هي عبارة عن سلسلة أسواق تجارية حديثة النشأة موقعها المملكة العربية السعودية، وقد تم تكوينها من خلال اندماجها مع شركة العزيزية، ويقدم هايبر بنده عروض بتوفير جميع السلع التجارية والمنتجات الغذائية والأدوات المنزلية بأقل الأسعار، كما يقوم بتوفير البيع بالتجزئة للمواطنين، والبيع بالجملة للتجار.
عروض هايبر بنده السعودية
- موبايل هواوي 8 بي بسعر 849 ريال سعودي.
- موبايل هواوي واي 7 برايم بسعر 479 ريال سعودي.
- موبايل هواوي واس 6 برايم بسعر 469 ريال سعودي.
- موبايل سامسونج أي 11 بسعر 515 ريال سعودي.
- موبايل اتش دي سي ديسابر 12 أس بسعر 399 ريال سعودي.
عروض بنده للجوال
- موبايل سامسونج أي vi بسعر 1399 ريال سعودي.
- موبايل أونور 9 أكس لايت بسعر 749 ريال سعودي.
- موبايل أونور 9 أكس بسعر 899 ريال سعودي.
- موبايل آبل أيفون أس إي بسعر 2039 ريال سعودي.
عروض بنده لشاشات التليفزيون
- شاشة تي سي ال بسعر 2399 ريال سعودي.
- شاشة سكاي وورث بسعر 2179 ريال سعودي.
- شاشة أندرويد شارب بسعر 1099 ريال سعودي.
- شاشة توشيبا بسعر 799 ريال سعودي.
تخفيضات بنده للشاشات
- شاشة تليفون سكاي ووي بسعر 599 ريال سعودي.
- شاشة تي سي إل بسعر 499 ريال سعودي.
- شاشة فليبس ب 999 ريال سعودي.
- سماعات بعجلات إميكس بسعر 219 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده السعودية أقوى الخصومات والتخفيضات على الشاشات والجوال تصل ل 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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