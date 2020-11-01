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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التوفير من الثلاجة العالمية شهر التخفيضات لاتفوتها في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض التوفير من الثلاجة العالمية شهر التخفيضات لاتفوتها لى بون دجاج كرتونة كاملة تتكون من 10 دجاجات وزن الواحدة 1000 جم ب 104 ريال، مجموعة من مكعبات الدجاج تتكون من 24 حبة ب 5.50 ريال، دلال زيت نباتي وزن 1.5 لتر ب 7.95 ريال، فريشكو حليب مجفف وزن 2.25 كيلو ب 31.95 ريال، العالمية سكر 5 كيلو ب 10.95 ريال، العالمية فول مدمس حبة فاخرة 400 جم ب 4.95 ريال، نادك حليب كامل الدسم 12 حبة ب 39.50 ريال، لونا حليب مبخره 5+1 هدية ب 11.95 ريال، دافيدوف قهة متنوع ب 19.95 ريال، ليبتون شاي 150 كيس ب 13.95 ريال، 5 كيلو مسحوق أومو ب 28.95 ريال، كوينكس مبيض 1 جالون ب 7.95 ريال، صانسيلك شامبو ب 9.95 ريال، بيبي لايف حفاظات سروال ب 55.95 ريال.
عروض التوفير من الثلاجة العالمية شهر التخفيضات لاتفوتها
النخبة مفروم وزن 400 جم لحوم ودجاج ب 2.50 ريال، ناجت الدجاج وزن كيلو من النخبة ب 17.50 ريال، ميني برجر غنم كيلو ب 18 ريال، برجر بقري الذوق ب 16 ريال، كيلو من كرات الدجاج ب 17 ريال، كرات اللحم كفته ب 15 ريال، ميني برجر دجاج بالبقسماط ب 15.50 ريال، أوروسا شاورما دجاج وزن 2.5 كيلو ب 29.75 ريال، كواليكو دجاج كرتون ب 119 ريال.
عروض التوفير من الثلاجة العالمية على المجمدات
جرن فيلدر فراولة وزن 800 جم ب 5.95 ريال، دوميك رمان كيلو ب 2.25 ريال، جرين فيلد خضار مشكل أو ملوخية وزن 400 جم ب 2 ريال، فارم فود بازيلا 400 جم ب 2 ريال، بطاطس مقلية الذوق وزن 2.5 كيلو ب 10.95 ريال، كتف خروف نيوزليندي أو استرالي ب 25.25 ريال، الذوق بروستد دجاج 800 جم ب 17.95 ريال، جولد ميل بطاطس وافل وزن 2.5 كيلو ب 21.95 ريال.
عروض التوفير على الخضار والفواكه
كيلو من القرع أصفر اللون ب 3.90 ريال، تفاح فوجي ب 4.95 ريال، كيلو من الشمام الحلو ب 2.50 ريال، كيلو الملفوف ب 2.30 ريال، كيلو خيار ب 3.90 ريال، كيلو القرنبيط ب 4.95 ريال، ثوم شبك ب 2.50 ريال، 2.5 كيلو من شاورما الدجاج ساديا ب 34.95 ريال، صدور دجاج طرية ب 22.95 ريال، دجاج مجمد 1100 جم ب 129 ريال، أكباد دجاج أو قوانص دجاج 450 جم ب 7.50 ريال، أفخاد دجاج رفيعة 900 جم ب 10.95 ريال، صدور دجاج ب 12.95 ريال، بطاطس مقلية مقرمشة 2.5 كيلو ب 17.95 ريال، برجر بقري جامبو ب 22.95 ريال.
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