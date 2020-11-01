نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الجمعة البيضاء تصل ل 50% مهرجان تحطيم الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الجمعة البيضاء تعتبر أسواق عبد الله العثيم إحدى الشركات المساهمة السعودية، وثاني كبرى سلال الأسواق المركزية، وقد قامت مجلة فوربس الأمريكية بتصنيفها عام 2016، فاحتلت المركز 109 من بين أقوى 200 شركة على مستوى العالم العربي، واحتلت المرتبة 50 من ضمن أقوى 100 شركة على مستوى المملكة العربية السعودية، وأصبحت أسواق العثيم في المركز الثالث ضمن قائمة أقوى الشركات للبيع بالتجزئة في العالم العربي. عروض العثيم الجمعة البيضاء أناناس، سعر الواحدة (٦.٧٥)ريال سعودي

جوافه كرتون، سعر ألكرتونه (٩.٥٠)ريال سعودي.

تفاح أخضر، سعر الكيلو(٥.٧٥)ريال سعودي.

موز، سعر الكيلو (٣.٩٥)ريال سعودي.

ثوم، سعر الكيلو (٤.٩٥)ريال سعودي.

كوسة خضراء، سعر الكيلو (٣.٩٥)ريال سعودي.

باذنجان أسود رومي وسط، سعر الكيلو (٢.٧٥)ريال سعودي. تخفيضات العثيم للسلع الغذائية طماطم شيري معلبة، سعر العلبة (٤.٩٥)ريال سعودي.

زبدة إماراتي بلوك، عرض ٢كيلو بسعر واحد كيلو، السعر (١٥.٥٠)ريال سعودي.

جبن فيتو رومي مصري، سعر الكيلو (٢٨.٩٥)ريال سعودي.

أرز الوطن مزة هندي بسمتي، سعة العبوة خمسة كيلو، سعر العبوة (١٩.٩٥)ريال سعودي.

أرز هابي مزة بنجابي، سعة العبوة عشرة كيلو، سعر العبوة(٤٨.٩٥)ريال سعودي. خصومات العثيم للأجهزة الكهربائية تليفزيون أورينو ال اي دي، شاشة ٣٢ بوصة، السعر(٣٤٩) ريال سعودي.

تليفزيون ايه تس سي سمارت، شاشة ٥٠بوصة، السعر(١٠٩٩) ريال سعودي.

موبايل سامسونج اي اش ٦٤ جيجا، السعر(٧٥٩) ريال سعودي.

موبايل هونر ٨ اي ٣٢ جيجا، السعر (٤٦٩)ريال سعودي.

ريسيفر ألفا جواد ديجيتال، السعر (٦٩)ريال سعودي.

مسرح منزلي جيباس، السعر (١٢٩) ريال سعودي.

تابلت جي تايد، السعر (١٨٥) ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الجمعة البيضاء تصل ل 50% مهرجان تحطيم الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.