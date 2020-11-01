عروض هايبر بنده الجمعة البيضاء أقوي الخصومات على جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده هايبر بنده يعد من أكبر الأسواق التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث إنه يحتوي على كافة المستلزمات من منتجات غذائية وأدوات منزلية ومنظفات وأدوات منزلية و كهربائية تتجدد عروض هايبر بنده تقريبًا كل يوم على كافة المنتجات وفي كل فروع المملكة. عروض هايبر بنده مسحوق أريال بوزن 5 كيلو، بسعر 44.95 بدلاً من 89.95 ريال سعودي.

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سائل باور جل أريال المركز أو مع داوني، سعة 3 لتر، بسعر 31.95 بدلاً من 36.95 ريال سعودي.

مسحوق تايد الأصلي أو مع داوني، سعة 2.5 لتر، بسعر 26.95 بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

شامبو هيد اند شولدرز 400 مل وبسلم 360 مل بسعر 20 ريال سعودي.

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طماطم كاتشب هاينز عبوة ضاغطة 1+1 بسعر 20 ريال سعودي.

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