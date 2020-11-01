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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض جرير تخفيضات هائلة على جميع الأجهزة في الجمعة البيضاء في المقال التالي
عمر شويل - جدة جرير هي مكتبة في المملكة العربية السعودية تقوم مكتبة جرير بعمل التخفيضات والعروض الهائلة وذلك يكون على جميع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية، الأدوات المدرسية، والأجهزة الذكية الكثير من الأشياء التي يحتاج إليها الكل بصفة مستمر، ولكنها فعلت نظام التقسيط ووضعت عدد من الشروط من أجل التقسيط داخل مكتبة جرير في المملكة.
عروض جرير للأجهزة
مكتبة جرير قامت بتوفير عدد من العروض الأسبوعية لمكتبة جرير على العديد من المنتجات مثل:
- تخفيضات جرير على جهاز سامسونج جالكسي اس 20 بمساحة 128 جيجا فقط 2.999 ريال سعودي.
- جهاز سامسونج جالكسي زد فولد 2 بمساحة 256 جيجا فقط 7.999 ريال سعودي.
- جهاز سامسونج جالكسي نوت 20 ب مساحة 256 جيجا فقط 4.999 ريال سعودي.
- جهاز أوبو رينو 3 بمساحة 128 جيجا فقط 1.250 ريال سعودي
- جهاز سامسونج جالاكسي نوت 20 بمساحة 512 جيجا فقط 5.500 ريال سعودي.
- جهاز هونر 10 آي بمساحة 128 جيجا فقط 750 ريال سعودي
عروض مكتبة جرير للإلكترونيات
- خصومات جرير على نسكافيه دولتشي جوستو صانعة القهوة بسعر 699 ريال سعودي.
- صانعة القهوة جُوستو بسعر 449 ريال سعودي.
- روكو آلة تغليف حراري 220 فولت بسعر 139 ريال سعودي.
- فيِنلويد 3100 آلة عد الورق بسعر 3449 ريال سعودي
- روكو قلم قابل للمحو رأس حبر الوان متنوعة بسعر 24 ريال سعودي.
- رويال فالكون أسود بسعر 89 ريال سعودي.
- جي بي حقيبة ظهر أسود بسعر 599 ريال سعودي.
- جي بي حقيبة سفر أسود بسعر 219 ريال سعودي.
- جي بي حقيبة مستندات لجهاز 15 بوصة بني بسعر 549 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث عروض جرير تخفيضات هائلة على جميع الأجهزة في الجمعة البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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