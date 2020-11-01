نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض جرير تخفيضات هائلة على جميع الأجهزة في الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة جرير هي مكتبة في المملكة العربية السعودية تقوم مكتبة جرير بعمل التخفيضات والعروض الهائلة وذلك يكون على جميع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية، الأدوات المدرسية، والأجهزة الذكية الكثير من الأشياء التي يحتاج إليها الكل بصفة مستمر، ولكنها فعلت نظام التقسيط ووضعت عدد من الشروط من أجل التقسيط داخل مكتبة جرير في المملكة.

عروض جرير للأجهزة

مكتبة جرير قامت بتوفير عدد من العروض الأسبوعية لمكتبة جرير على العديد من المنتجات مثل:

تخفيضات جرير على جهاز سامسونج جالكسي اس 20 بمساحة 128 جيجا فقط 2.999 ريال سعودي.

جهاز سامسونج جالكسي زد فولد 2 بمساحة 256 جيجا فقط 7.999 ريال سعودي.

جهاز سامسونج جالكسي نوت 20 ب مساحة 256 جيجا فقط 4.999 ريال سعودي.

جهاز أوبو رينو 3 بمساحة 128 جيجا فقط 1.250 ريال سعودي

جهاز سامسونج جالاكسي نوت 20 بمساحة 512 جيجا فقط 5.500 ريال سعودي.

جهاز هونر 10 آي بمساحة 128 جيجا فقط 750 ريال سعودي

عروض مكتبة جرير للإلكترونيات