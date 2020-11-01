نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا السعودية تنزيلات على أدوات المطبخ وغرف الأطفال صل ل 30% في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة ايكيا العالمية انفردت وتميزت بتصميماتها الرائعة وعروضها الجذابة في كافة المجالات وخاصة في الأدوات المنزلية والأثاث ومن خلال هذا التقرير سنتعرف سوياً على أفضل عروض شركة ايكيا داخل المملكة العربية السعودية. عروض ايكيا السعودية كراسي مكتب تحتوي على ذراعين بسعر 2.500 بدلًا من 2.995 ريال سعودي.

طقم سفرة مكونة من 2 مصباح، كرسي أطفال، طاولة، عدد 4 كراسي، بسعر 7218 ريال سعودي.

شمعدان يحتوى على 3 قطع بسعر 299 بدلًا من 349 ريال سعودي.

لوحة بسعر 299 ريال سعودي. عروض ايكيا الأسبوعية سرير بحجم 200×160 سم السعر 6.995 ريال سعودي.

سجاد غزل 80×50 سم السعر 69 ريال سعودي.

ستارة علامة زجزاج حجم 190×100سم السعر 199 ريال سعودي.

خدادية مرتفعة حجم 80×50 سم السعر 299 ريال سعودي.

لحاف صيفي مقاس السعر 1.999 ريال سعودي. عروض ايكيا لأدوات المطبخ مناديل سفرة 6 قطع السعر 90 ريال سعودي.

حافظة طعام بيضاوية الشكل السعر 79 ريال سعودي.

كأس بسعر 29 ريال سعودي.

شواية السعر 899 ريال سعودي.

صينية سرير السعر 299 ريال سعودي.

سلطانية بسعر 20 ريال سعودي.

فوطة حمام سهلة الفك والتركيب بسعر 250 ريال سعودي.

طقم حمام مكون من 20 قطعة بسعر 8915 ريال سعودي.

طقم حمام مكون من اربع قطع بسعر 60 ريال سعودي.

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