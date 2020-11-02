نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داوود ومهرجانات تحطيم الأسعار خصومات تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داوود يُعد هايبر بن داوود من الشركات المساهمة السعودية، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام ألف وتسعمائة أربعة وثمانين، ومنذ ذلك الحين عمل القائمون على السلسلة يعملون جاهدين لتلبية احتياجات السوق السعودي ومتطلبات العملاء مع توفير أفضل العروض بشكل دوري، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على العروض المُقدمة من سلسلة بن داود. عروض بن داود فخذ غنم بالعظم سواكني طازج سعر الكيلو 59.95 ريال سعودي بدلًا من 71.00 ريال.

كتف غنم بالعظم سواكني طازج سعر الكيلو 57.95 ريال سعودي بدلًا من 68.95 ريال.

ستيك بقري برازيلي مبرد سعر الكيلو، 45.95 ريال سعودي بدلًا من 68.00 ريال.

أوصال بقري برازيلي سعر الكيلو 22.95 ريال سعودي بدلًا من 38.85 ريال

مفروم بقري برازيلي مبرد سعر الكيلو 21.95 ريال سعودي بدلًا من 36.75 ريال

سمانة بقري برازيلي سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي بدلًا من 62.25 ريال عروض بن داود للأسماك سمك هامور سعر الكيلو 53.95 ريال سعودي بدلًا من 70.00 ريال.

سمك شعور سعر الكيلو 52.95 ريال سعودي بدلًا من 62.25 ريال.

سمك سلمون كامل سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي بدلًا من 72.25 ريال.

سمك تونة سعر الكيلو 18.95ريال سعودي بدلًا من 22.95 ريال.

سمك سلماني سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي بدلًا من 30.50 ريال سعودي.

سمك سلطان إبراهيم سعر الكيلو 32.95 ريال سعودي بدلًا من 38.25 ريال.

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