عروض هايبر بنده الأسبوعية خصومات وعروض ولا في الخيال

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية هايبر بنده من أكبر الأسواق التجارية المشهورة عالمياً يتفرع إلى 400 هايبر وسوق وسوبر ماركت داخل المملكة العربية السعودية، حيث يصل عدد العمالة به لأكثر من 30.000 ألف عامل، وتسعى أسواق هايبر بنده لتطوير الخطة التوسعية لخارج حدود المملكة حيث أنه يقوم بعمل العروض اليومية لهايبر بنده المستمرة طوال الشهر على المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية والمنظفات والأدوات الكهربائية، تتخذ منتجات هايبر بنده علامة تجارية مميزة. عروض هايبر بنده مسحوق فانيش لغسيل الصحون عادي أو بالليمون سعة 1 كيلو بسعر 36 ريال سعودي.

أقراص ألتيميت للتنظيف 16 قرص بسعر 33 ريال سعودي.

أقراص الكل في واحد بالليمون 20 قرص، بسعر 35.95 ريال سعودي.

3 قطع سلك بسعر 5.95 ريال سعودي.

سائل فيري لتنظيف الصحون 1.5 لتر بسعر 17.95 ريال سعودي. عروض بنده للمنظفات مسحوق اريال المركز 5 كيلو، بسعر 44.95 بدلاً من 89.95 ريال سعودي.

مسحوق تايد 5 كيلو، بسعر 34.95 بدلاً من 72.95 ريال سعودي.

مسحوق تايد أو برائحة داوني، 2.5 لتر، بسعر 26.95 بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

سائل باور جل أريال أو برائحة داوني، 3 لتر، بسعر 31.95 بدلاً من 36.95 ريال سعودي. عروض هايبر بنده للمنتجات الغذائية مياه اروى 6×1.5 بسعر 5 بدلاً من 8.50 ريال سعودي.

عصير نادك طازج 1.5 لتر بسعر 5 ريال سعودي.

أرز بسمتي المها 5 كيلو بسعر 30 ريال سعودي.

زيت نباتي النخيل 1.8 لتر 1+1 بسعر 15 ريال سعودي.

طماطم كاتشب عبوة ضاغطة من هاينز 1+1 بسعر 20 ريال سعودي.

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