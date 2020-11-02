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عمر شويل - جدة من الزيت المستعمل وقشر الليمون عملت احلي صابون بلدي يذيب الدهون وريحته تجنن ، تعتبر صناعة الصابون من أسهل الصناعات التي يمكن تنفيذها في المنزل كما أنه يمكن تنفيذها بدرجة عالية من الدقة لأنه يتكون من مواد يمكن توفيرها من المنزل دون الحاجة إلى شراء هذه الخامات من المتأخر غالية الثمن لذلك سوف نقدم لكم صناعة الصابون الذي يستخدم في غسيل المواعين والملابس ، والمكون الأساسي في هذه الوصفة زيت الطبخ المستخدم من قبل .

مكونات صناعة الصابون

3 لتر من الزيت الأكل المستعمل ، يمكن تخزين الزيت الذي يتم استخدامه في زجاجات بلاستيك حتي نجمع الكمية المطلوبة .

دقيق ابيض بمقدار كيلو واحد ، لا يشترط نوع دقيق معين .

5 ملاعق كبيرة من النشا لزيادة تماسك الصابون .

عصير ليمونه واحدة .

ملعقة واحدة كبيرة من الملح الأبيض .

صودا كاوبة ( بوتاس ) بمقدار ½ كيلو .

½ كيلو روائح خاصة بصناعة الصابون ، سلكيات بمقدار قليل 3 جنيهات.

خطوات تحضير صناعة الصابون

أولاً نحضر وعاء فارغ ونضع عليه قطعه قماش قطنية أو قطعه قماش من الشاش ونقوم بتصفية الزيت المستعمل من ل الشوائب الموجودة به .

بعد تصفية الزيت جيداً نقوم بإضافة الدقيق اليه ونقلب باستمرار حتي يتجانس الدقيق من الزيت تماماً .

نحضر 4 أكواب من الماء الساخن .

ثم نحضر إناء أخر ونضع به الصودا الكاوية ثم نسكب عليه الماء الساخن ، سوف نلاحظ عند اضافة الماء الدافئ الى الصودا سوف تقور لذلك يجب التقليب بمعلقة خشبية .

بعد ذلك نضيف الدقيق والزيت إلى الوعاء الموجود به الصودا الكاوية ونقلبهم حتى يتجانسوا تماماً .

بعد ذلك نحضر درج خشبي أو صينية خشبية ثم نسكب الخليط على اللوح الخشبى وهو في حالة سائلة .

ثم نضع اللوح الخشبي في الهواء لمدة من يومين الى ثلاث أيام ، ولكن يجب عدم تعرضه للشمس لانه يجف بشكل أفضل في الهواء فقط ..

ملاحظة بعد الانتهاء من صناعة الصابون

قبل أن يجف الصابون تماماً يمكن تقطيعه على شكل مربعات متساوية بواسطة السكين .