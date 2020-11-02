عملت صابون بالإعشاب رووعة ينعم الجسم ويرطبه ويحافظ على نضارة البشرة

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عمر شويل - جدة عملت صابون بالأعشاب رووعة ينعم الجسم ويرطبه ويحافظ على نضارة البشرة ، يعتبر الصابون البلدي بالأعشاب من أكثر المنتجات الطبيعية المفيدة للجسم والبشرة كما أنها تعمل على تبيض وتوحيد لون الجسم وتفتيح الأماكن الحساسة وتبيضها ، كما إنه مفيد جداً في إزالة الخلايا الميتة وبالرغم من كل ذلك ليس له أضرار جانبية . مكونات عمل الصابون البلدي بالأعشاب تنعيم وترطيب الجسم . ½ كيلو من الصابون البلدي عالى الجودة يتم شرائه من العطارات الكبيرة .

4 ملاعق كبيرة من ازير .

4 ملاعق كبيرة حبة سوداء مطحونة .

4 ملاعق كبيرة من خزامة .

4 ملاعق كبيرة ورد بلدي .

4 ملاعق كبيرة ريحان .

4 ملاعق كبيرة عصير حامض .

4 ملاعق كبيرة ماء ورد .

4 ملاعق كبيرة عرعار . طريقة تحضير الصابون البلدي بالأعشاب لتفتيح وترطيب الجسم أولاً تحضر كبة طحن الطعام ثم نقوم بطحنها جيداً حتى يتحولوا إلي بودرة .

ثم نقوم بغربلة الأعشاب المطحونة .

ثم نحضر الصابون البلدي ونضيف إليه جميع الأعشاب التي تم غربلتها .

ثم نضيف اليهم ماء الورد والعصير الحامض ونخلطهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً

وأخيراً نحضر برطمان زجاج أو بلاستك ونغسله ونجففه جيداً ثم نضع الخليط وتستخدمه عند الاستحمام .

ينصح باستخدام هذه الوصفة عن طريق وضع الوصفة على الجسم وهو مبلول ونتركه على الجسم ربع ساعة ثم نغسل الجسم بواسطة الليفة للتخلص من الجلد الميت .

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