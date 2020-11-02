نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض سوبر ماركت نوري بالسعودية وأكبر تنزيل أسعار المواد الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الخصم من هايبر ماركت نوري، عروض سوبر ماركت نوري بالمملكة العربية السعودية حيث يوجد به العديد من العروض المميزة والتي يكون بانتظارها أشخاص كثيرون ممن ينتظرون فرص العروض هذه، ويتوفر بالسوبر ماركت نوري منتجات عديدة سنتعرف على بعض عروضها. عرض التوفير من سوبر ماركت نوري بالمملكة العربية السعودية سنعرض عليكم بعض العروض التي يقدمها نوري ماركت: نادك الجبنة الأصلية، شيدر 2×500 جرام بسعر 18.50 ريال سعودي.

قشطة بلدي جرين فيلدز وزن الكيلو بسعر 14.95 ريال سعودي.

بطاطس بتلر مجمدة وزن كيلو 5.25 ريال سعودي.

سمن سكينة وسكينة نباتي نقي وزن 900 جرام بسعر 7.25 ريال سعودي.

حلاوة شامية سادة وزن كيلو بسعر 12.95 ريال سعودي.

أرز جزر الغذاء معطر ياسمين وزن 5 كيلو بسعر 22.50 ريال سعودي.

تايد مسحوق غسيل مركز وزن 5 كيلو بسعر 36.95 ريال سعودي.

كلينكس مناديل كلاسيك، أورجنال 10× 90 منديل بسعر 17.95 ريال سعودي. عروض موفرة على المكسرات من سوبر ماركت نوري سوف نقوم بعرض بعض أنواع المكسرات الموجودة في نوري: كاجو محمص وزن كيلو بسعر 52 ريال سعودي.

ذرة أسباني مشكل بسعر 22.00 ريال سعودي.

مكسرات صينية مشكلة وزن كيلو بسعر 12.50 ريال سعودي.

خروب وزن كيلو بسعر 11.50 ريال سعودي.

زبيب أوزبكستان ذهبي وزن كيلو بسعر 14.50 ريال سعودي.

فستق أمريكي محمص، “مالح وليمون” وزن كيلو بسعر 54.95 ريال سعودي.

ترمس مر/حلو وزن كيلو بسعر 7.50 ريال سعودي.

سميد بسبوسة خشن وزن كيلو بسعر 5.00 ريال سعودي.

زنجبيل حب هندي صغير وزن كيلو بسعر 28.00 ريال سعودي.

فاصوليا بيضاء وزن كيلو بسعر 11.50 ريال سعودي.

برغل مجروش ( ناعم/وسط/خشن) وزن كيلو بسعر 4.50 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل عروض سوبر ماركت نوري بالسعودية وأكبر تنزيل أسعار المواد الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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