نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بندة بالسعودية تحطم أسعار المنتجات الغذائية بخصومات جذرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبر بنده وأهم عروض الخصم والتنزيل الحالية، تتميز أسواق بنده بالمملكة بأن منتجاتها كلها ذات علامات تجارية التي تخص شركة بنده السعودية، وهي من الشركات الرائدة في العالم وتكون منتجات بنده ذات قيمة وجودة عالية، وتعطي بنده أسعار منافسة تفوق جميع الشركات المنافسة. عرض التوفير من أسواق هايبر بنده بالممملكة عروض هايبر بنده الغذائية: جمبري بحري وزن كيلو بسعر 27.95 ريال سعودي.

لبنة ندى وزن كيلو بسعر 16.95 ريال سعودي.

زيت دوار الشمس هالة 1.5 لتر بسعر 9.50 ريال سعودى.

طحين فاخر/ أسمر البيكر وزن كيلو 1+2 بسعر ريال سعودي.

مكرونة إيطاليانو وزن 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي 3 حبات.

زيت زيتون بكر 500 مل 1+1 بسعر 21.95 ريال سعودي. عروض هايبر بنده الاقتصادية للمعلبات الغذائية قشطة حلا قولدن وزن 170 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي 4 حبات.

حليب مبخر كامل الدسم/ قليل الدسم بوني وزن 170 جرام 4 حبات بسعر 8.95 ريال سعودي.

شرائح جبن شيدر، برجر، قليلة الدسم المراعي وزن 400 جرام بسعر 9.50 للحبه ريال سعودي.

لحم تونة خفيف في زيت دوار الشمس ريم وزن 160 جرام بسعر 9.50 ريال سعودي 4 حبات.

جبنة فيتا السعودية وزن كيلو بسعر 10.95 ريال سعودي.

جبن هايلاند دوبل كريم وزن كيلو بسعر 10.95 ريال سعودي.

شبيه القشطة جرين فيلدرز وزن كيلو بسعر 16.95 ريال سعودي.

جبنة فيتا يوناني وزن كيلو بسعر 39.95 ريال سعودي.

زبدة غير مملحة وزن كيلو بسعر 7.95 ريال سعودي.

جبنة رومي تشيزا لاند وزن كيلو بسعر 32.95 ريال سعودي.

صدور تركي مدخن قليل الدهن بيبي وزن كيلو بسعر 56.95 ريال سعودي.

حلاوة طحينية سادة الجبال وزن كيلو بسعر 16.95 ريال سعودي.

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