نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق الثلاجة العالمية لشهر نوفمبر بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة الثلاجة العالمية واحدة ضمن أشهر شركات الأطعمة والأغذية في المملكة العربية السعودية؛ حيث تنتشر فروعها في أنحاء المملكة ليصل عددهم 93 فرع، وتشتهر أسواق الثلاجة العالمية بتقديم أفضل أنواع الأطعمة والمشروبات المحفوظة والمجمدة بأفضل جودة، وتهتم بتقديم أقوى العروض والأسعار التي لا مثيل على كافة المواد الغذائية، بالإضافة إلى الخضراوات الطازجة والحلويات، وفيما يلي عروض أسواق الثلاجة العالمية من يوم 15 ربيع أول 1442 الموافق الأول من نوفمبر 2020 ولمدة 15 يوم.

عروض أسواق الثلاجة العالمية على المواد الغذائية

فيما يلي أقوى عروض أسواق الثلاجة العالمية، والأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة:

لي بون دجاج 10* 1000 جم بسعر 104.95 SAR.

مكعبات مرقة دجاج 24*20 جم بسعر 5.50 SAR.

زيت نباتي مخلوط “دلال” 1.5 لتر بسعر 7.95 SAR.

حليب مجفف “فريشكو” 2.25 كيلو بسعر 31.95 SAR.

سكر العالمية عبوة خمسة كيلو بسعر 10.95 SAR.

فول مدمس فاخر “العالمية” 400 جم بسعر 4.95 SAR.

حليب نادك “كامل الدسم أو قليل الدسم أو متوسط الدسم” 1*12 لتر بسعر 39.50 SAR.

لونا حليب مبخر 5 عبوات + واحد مجانًا، الوزن 170 جم بسعر 11.95 SAR.

قهوة “دافيدوف 90/100 جرام بسعر 19.95 SAR.

مسحوق غسيل “أومو”، الوزن 5 كيلو جرام بسعر 28.95 SAR

جالون مبيض كوينكس بسعر 7.95 SAR.

شامبو صانسيلك 400 مل بسعر 9.95 SAR.

أرز بسمتي “لولوه”، الوزن 10 كيلو جرام بسعر 62.95 SAR.

عبوة شاي ليبتون 150 كيس بسعر 13.95 SAR.

حفاضات بيبي لايف سروال بسعر 55.95 SAR.

عروض أسواق الثلاجة العالمية على المجمدات

مفروم بوزن 400 جرام “دجاج/ لحم بقري/ سوبر غنم” بسعر 2.50 عروض أسواق الثلاجة العالمية على المواد الغذائية

ناجت الدجاج بوزن كيلو جرام، السعر 17.50 SAR.

ميني برجر غنم “النخبة”، الوزن كيلو جرام بسعر 18 SAR.

ميني برجر بقري/دجاج “الذوق”، الوزن كيلو جرام بسعر 16 SAR.

ميني برجر دجاج “الذوق”، الوزن 1344 جم بسعر 22 SAR.

ميني برجر دجاج بالبقسماط “الذوق”، الوزن 1120 جم بسعر 15.50 SAR.

صدور دجاج برازيلي “لي بون”، الوزن 2.5 كيلو جرام بسعر 31.95 ميني برجر بقري /دجاج “الذوق”، الوزن كيلو جرام بسعر 16 SAR.

كفتة الدجاج، الوزن كيلو جرام بسعر 17.50 SAR.

كفتة اللحم، الوزن كيلو جرام بسعر 15 SAR.

شاورما دجاج “أوروسا”، الوزن 2.5 كيلو جرام بسعر 29. 75 SAR.

دجاج “أوروسا” 10*900 جم بسعر 99.95 SAR.

دجاج كواليكو 10*1300 جم بسعر 119.95 SAR.

فراولة “جرين فيلد”، الوزن 800 جم بسعر 5.95 SAR.

رمان “دوميك” كيلو جرام بسعر 2.52 SAR.

خضار مشكل/ملوخية “جرين فيل” 400 جرام بسعر 2 SAR.

بازلاء “فارم فوود” 400 جم بسعر 2 SAR.

ذرة حلوة “ناتشورال” 400 جرام بسعر 2.25 SAR.

بطاطس “جولد ميل” 2.5 كيلو جرام بسعر 21.95 SAR.

كبدة غنم نيوزلندي كيلو جرام بسعر 9.75 SAR.

كتف خروف نيوزلندي/استرالي كيلو جرام بسعر 25.25 SAR.

بروستد دجاج “الذوق” 800 جرام/حراق 850 جرام بسعر 17.95 SAR.

حلقات بصل بالزبدة كيلو جرام بسعر 11.50 SAR.

سمك فيليه “أوشن فريش” كيلو جرام بسعر 13.50 SAR.

سمك رهو 800 جم بسعر 11.95 SAR.

سمك رهو 2/3 كيلو جرام بسعر 11.50 SAR.

سمك حليب 300/500 جرام بسعر 9.95 SAR.

عروض أسواق الثلاجة العالمية على الفواكه والخضراوات

تستمر عروض الثلاجة العالمية على الخضراوات الطازجة لمدة أسبوع بدءاً من 15 ربيع أول 1442 وحتى 21 ربيع أول 1442: