نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسماك النيلية كثيرة ومتنوعة … تعرف على أنواع السمك النيلي في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأسماك النيلية في مصر كثيرة جدا ومتنوعة، فسبحان من خلق البحر واحد والسمك أنواع ، وخلق البحر واحد والسمك ألوان، فالأسماك النيلية في مصر أنواع كثيرة وألوان كثيرة بالرغم أن النيل واحد.

وفي هذا المقال سوف نتعرف على أنواع الأسماك النيلية الموجودة في الأسواق المصرية والتي مصدرها الأساسي النيل.

أقسام الأسماك النيلية في مصر

قبل سرد أنواع السمك النيلي وأسماءها يمكننا أولا تقسيمها إلى أقسام

الأسماك القشرية: وهي الأسماك ذات القشور أي الأسماك التي تغطي جسمها طبقة من القشور لحميتها.

الأسماك الغضروفية: وهي الأسماك التي لا يغطي جسمها وقشور ولها هيكل شوكي من الداخل .

الأسماك الجلدية: وهي التي يغطي جسمها جلد

وبعد أن تعرفنا على أقسام الأسماك النيلية الآن سوف نتعرف على ما يحتويه كل قسم من اسماك

أولا الأسماك النيلية القشرية

الأسماك القشرية كما سبق القول هي الأسماك التي يغطي جسمها مجموعة من القشور ومنها

البلطي

والبلطي هو نوع من الأسماك تغطى بالقشور، وهي من اكثر أنواع السمك النيلي انتشارا في الأسواق المصرية، واكثرها حبا لدى المصريين، فهذا النوع من الأسماك يعشقه المصريين منذ عهد الفراعنة، حيث نجد صورا لها على مقابر الفراعنة ومعابدهم.

والبلطي يعتبر من الأسماك النيلية متوسطة السعر، لذلك نجد أن المصريين يقبلون على شرائها، ويوجد من سمكة البلطي أنواع كثيرة أو أسماء كثيرة .

فنجد من اسماك البلطي الملاقوي او السمك الأبيض أو ألطيوري وهو نوع من اسماك البلطي يطلق عليه هذه الأسماء السابقة، ويتميز بان جسمه رقيق ولونه ابيض ذات لمعة.

والسمك البلطي السلطاني وهو نوع يتميز بلونه المائل إلى السواد أو اللون الأزرق ويتميز بسمك جسمه .

والشبار أو العنيذ وهو الأسماك الصغيرة من سمك البلطي.

والبلطي من الممكن طهيه بعدة طرق فيفضل طهي البلطي عن طريق القلي أو السلق أو الشوي أو الطاجن فهو يصلح لجميع أنواع الطهي لذلك يجد رواجا في السوق المصرية.

البسرية أو السردين أو اللبيس

البسرية أو السردين أو اللبيس هو نوع من أنواع الأسماك القشرية، وهذا النوع من الأسماك النيلية يتميز بطول جسمه وهو يتوفر في الأسواق المصرية في وقت الشتاء، وهي لا تجد رواجا في السوق المصرية وذلك لكثرة الشوك بداخلها.

قشر البياض

من الاسماك النيلية المشهورة جدا قشر البياض أو كما يطلق عليه البعض الشفاق، وهو من الأسماك القشرية أو التي تغطي جسمها القشور، لكن سعرها غالي جدا عن البلطي،ويصل سعرها إلى 80 جنية مصري، فهو يتعامل معاملة البياض والدقماق الذي سوف نتعرف عليه فيما بعد

ثانيا الأسماك النيلية الغضروفية

والأسماك الغضروفية المقصود بها الأسماك التي يوجد بداخلها هيكل شوكي أو عظمي بأمداد الجسم ومنها القرموط وأنواع أخرى سوف نتعرف عليها فيما يلي

القرموط

يعتبر القرموط من اشهر الأسماك النيلية انتشارا في مصر، وبالرغم من ذلك لا يقبل على أكلة أو تناوله الكثير من المصريين، والسبب في ذلك هو كره المصريين له، وذلك لاعتقادهم بان القرموط مرتبط بالعيش في بيئة غير نظيفة ويتناول الرمم أو أللجثث أو الميتة أو الحيوانات النافقة.

ويرجع كره المصريين للقرموط منذ قديم الأزل فيقال أن الفراعنة حرموا اكل القرموط وكرهوا أكله أيضا.

وبالرغم من ذلك نجد أن القرموط متوفر الآن في الأسواق المصرية عن طريق الإستزراع السمكي .

الشال والشلبه والقرقور

هذه الأنواع هي اسماك نيلية موجوده في نهر النيل وموجوده في الأسواق المصرية، وهي من نفس فصيلة القرموط، ويغطي جلدها مادة أللفز، وهي مادة تساعده على الهروب من الأعداء.

ثعبان السمك

هو نوع من أنواع الأسماك النيلية، وهو قليلة الآن في النيل، واغلب الموجود منها في الأسواق أما من اسماك البحر ، أو من الإستزراع السمكي، وقليل ما تجد منها مصدره نهر النيل.

ولقلة وجود ثعبان السمك النيلي ارتفع سعره، فنجد أن سعر كيلو ثعبان السمك يصل إلى 200 جنية للكيلو

ويتميز سمك الثعبان بانه مفيد جدا للرجال، وانه له طعم ومذاق حلو جدا.

الرعاد

هو نوع أيضا من أنواع الأسماك النيلية، ويصدر عن جسمه طاقة كهربائية، يدافع بها عن نفسه حيث أن جسم الرعاد خالي من أي وسيلة دفاع ووسيلة الدفاع الوحيدة هي الطاقة أو الصدمات الكهربائية التي يصدرها عن جسمه عندما يشعر بقرب العدو منه.

البياض

وهذا النوع من الأسماك النيلية يشتمل على نوعين هما البياض والدقماماق أو الفرفور، وهما من أغلى أنواع السمك النيلي في مصر، وأطيبها واحسنها مذاقا، فيصل كيلو البياض في مصر إلى 80 جنية للكيلو، ويفضله المصريين وذلك لخلوه من الشوك.

طرق طهي الأسماك النيلية

يحتاج السمك النيلي طرق معينة من اجل الطهي، ومن طرق طهي الأسماك، القلي والشوي والسلق والطاجن في الفرن، وكلها طرق تحتاج إلى التتبيلة أو الخلطة المصنوعة من الثوم والخضروات والبصل التي تزيد السمك فائدة .