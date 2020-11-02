نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات بن داود جدة على منتجات العناية الشخصية وأدوات التجميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات بن داود جدة على منتجات العناية الشخصية، يقوم فرع بن داود جدة بتقديم خصومات كبيرة وهائلة على مختلف المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية وغيرها من المنتجات الأخرى التي يحتاج إليها منزلك وكذلك خصومات متنوعة على مستلزمات البيت وأدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية والإلكترونية كما تشمل فروع بن داود على قائمة منتجات من مختلف البرندات التجارية العالمية المتنوعة المحلية الصنع والمستوردة وللتعرف على عروض بن داود هذا الأسبوع على منتجات العناية الشخصية تابع المقال. خصومات بن داود جدة علي الشامبو شامبو بانتين متنوع للشعر 600 مل ب17 ريال. بانتين بديل الزيت 200 مل ب17 ريال. هيد اند شولدرز شامبو ضد القشرة 200 مل ب13 ريال. شامبو هيير بال 200 مل ب16 ريال، دوف شامبو 600 مل ب17 ريال. صلبون دوف 350 جم ب20 ريال، شامبو كلير 400 مل ب13 ريال عروض بن داود جدة علي الصابون والشامبو شامبو صانسيلك 200 مل ب10 ريال. جل للشعر 150 مل ب10 ريال. هيمالايا شامبو 200 مل ب17 ريال. فا صابون لليد 250 مل ب8 ريال. صابون لليدين لايف بوي ب22 ريال. صابون لليدين من لوكس 500 مل ب11 ريال. صبغة للشعر من باليتي ب16 ريال. خصومات على منتجات مزيل للعرق مزيل للعرق من بيبيلين 50 مل ب50 ريال. مزيل للعرق ايدي ستيك ب13 ريال. بخاخ اسبراي مزيل للعرق من اكس ب15 ريال. كريم للشعر من باراشوت ب8 ريال. جل للاستحمام من كوفتني 220 مل ب15 ريال. مقشر للوجه 120 مل ب14 ريال. بودرة للأطفال 225 مل ب20 ريال. لوشن أطفال من هيمالايا ب21 ريال. خصومات على منتجات العناية بالأسنان فرشاة أسنان سيجنال ب24 ريال. فرشان اسنان للأطفال من كولجيت ب14 ريال. معجون أسنان كلوس أب ب7 ريال. معجون أسنان كولجيت 125 مل ب6 ريال معجون أسنان كرست ب10 ريال. معجون اسنان اورال بي ب20 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصومات بن داود جدة على منتجات العناية الشخصية وأدوات التجميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.