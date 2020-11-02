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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر لولو ماركت الأسبوعية عروض خيالية ليس لها مثيل تصل ل50% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو نقدم لكم اليوم أهم العروض هايبر لولو التي تمتد فترة صلاحيتها من 2 نوفمبر 2020 إلى 4 نوفمبر 2020، لذلك سنقوم الآن بالعمل على تدوين أهم عروض لولو هايبر ماركت، لكي تستفيدوا منه بأكبر قدر ممكن.
عروض هايبر لولو
هناك قسم نباتي في لولو هايبر ماركت يجذب العديد من محبي الخضروات ومتبعين الأنظمة الغذائية التي لا يوجد بها أي لحوم، لذلك قاموا بفعل هذه العروض:
- جاء سعر حليب جوز الهند للعالمة التجارية كوكو بسعر 15،95 ريال سعودي للتر الواحد.
- جاء مشروب الأرز من الماركة البرو بسعر يصل إلى 5.22 ريال سعودي للتر الواحد.
- يمكنك شراء السجق النباتي من ماركة فيجن صنع برتغالي بسعر 22.95 ريال سعودي 400 جرام.
- يمكنك شراء برجر نباتي مصنع من السبانخ بسعر يصل إلى 14.50 ريال سعودي من ماركة فيجن.
- يمكنك شراء تشيز جرمد بسعر يصل إلى 19.75 ريال سعودي في هذا العرض.
عروض لولو للسلع الغذائية
- فيجان سيتان العلبة وزنها 250 جرام سعرها 11.95 ريال سعودي فقط.
- فيجن برجر مصنع من الزيتون الأسود أو بالكاري جاء بسعر 13.95 ريال سعودي.
- جبنه موتزريلا مصنعة للنباتيين من ماركة فيولا يف فيجان وجئت بسعر 15,50 ريال سعودي.
- جبنه شيدر الخاصة بالـنباتين من ماركة فيولايف فيجان بسعر 12.95 ريال سعودي.
- شرائح جبنه شيدر متعددة النكهات من الفلفل الأحمر الحار، وطعم الموزاريلا، والطعم الأصلي الشيدر جاءت بسعر 12.50 ريال سعودي.
- سعر كينوا السبانخ مع السبانخ جاءت بسعر 17.50 ريال سعودي.
- مكرونة مصنعة من القمح الكامل من ماركة مستر أورجانيك بسعر النصف كيلو 12.25 ريال سعودي.
- عصير التوت البري من ماركة ذا بري جاءت بسعر 21.50 ريال سعودي.
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