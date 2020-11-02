نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض إكسترا الأسبوعية تصل ل 60 % عروض الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكستر الأسبوعية في يوم 2 نوفمبر 2020 كثيرة ويمكنك شرائها بواسطة الموقع الرسمي لاكسترا الذي يعمل على توفير بعض الخدمات المجانية الخاصة بالتوصيل، لذلك دعونا نتعرف على مجمل عروض إكسترا في هذا اليوم. عروض إكسترا اليوم شاشة سامسونج الذكية عالية الجودة والوضوح تحمل مقاس 65 بوصة بسعر 4499 ريال سعودي.

هيتاشي ثلاجة عالية الجودة تتميز بأن سعتها 24.8 قدم وسعرها بعد الخصم أصبح 4999 ريال سعودي.

سعر غسالة الصحون الماركة العالمية LG تعمل على تسع برامج أصبحت بعد الخصم بسعر 2699 ريال سعودي.

مكيف هوائي جداري من ماركة جربي به 17800 وحدة، يمكنك استعماله كسخان او كمبرد بسعر يصل بعد الخصم إلى 2249 ريال سعودي. عروض إكسترا للأجهزة الكهربائية مكيف جداري من ماركة هابر يمكنه توزيع الهواء بشكل جيد على أربع جها وجاء بسعر 3199 ريال سعودي.

موقد غاز من ماركة بيكو خمس عيون، وسعره وصل إلى 2099 ريال سعودي.

موقد كهربائي من ماركة جيسون/ وصل سعره إلى 3659 ريال سعودي.

قلاية الطهي الهوائية من ماركة فيليبس بسعة 1.2 كيلو أصبح سعرها 629 ريال سعودي.

محضرة الطعام الكاملة من فيليبس أصبح سعرها 459 ريال سعودي. عروض اكستر للجوال سعر هاتف Samsung Galaxy A51 سعة تخزينية 128 جيجا بايت أصبح سعره 999 ريال سعودي.

سعر هاتف هواوي مايت 30 برو وسعة تخزينه وصلت إلى 256 جيجا بايت أصبح بعد الخصم 2699 ريال سعودي.

سعر هاتف فيفو غس وان برو سعة تخزينية 128 جيجا بايت سعره أصبح 919 ريال سعودي.

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