عروض أسواق العثيم أقوى التخفيضات الأسبوعية لا تفونها othaimmarkets.com

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عمر شويل - جدة تقدم أسواق عبد الله العثيم الكثير من العروض المميزة على كافة المنتجات والسلع الغذائية بأوفر وأرخص الأسعار للمواطنين في المملكة العربية في كافة فروعها في مدينة جدة، حفر الباطن، أبها، وخميس مشيط، والدمام، تحرص دائماً على تقديم عروض مميزة وجذابة للمستهلكين سواء كانت عروض على اللحوم ومنتجات الألبان.

عروض أسواق العثيم

أسواق العثيم تقدم عروضها المميزة على كافة منتجات الألبان التي لا يمكنها التوافر في أي مكان آخر ومنها:

حليب كامل الدسم بسعر 39.59 ريال سعودي.

جبن مثلثات بسعر 12.50 ريال سعودي.

كيلو جبن قريش بسعر 27.50 ريال سعودي.

علبة جبن مثلثات بسعر 8.50 ريال سعودي.

كيلو جبن فيتا المصرية بسعر 21.80 ريال.

عروض العثيم على حفاضات الأطفال

أسواق عبد الله العثيم تقدم عروض على الحفاضات من أنواع جيدة من الحفاضات تعمل على راحة للطفل، لتحافظ على البلل لفترات طويلة ومنع التسريب ومن ضمن هذه الأسعار: