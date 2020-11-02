نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده وراية الأسبوعية من 1 نوفمبر حتى يوم 10 نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة بنده السعودية عروض وتخفيضات أسبوعية تشمل جميع المنتجات والسلع التجارية من منتجات غذائية والأجهزة الكهربائية وهواتف ذكية ومستلزمات المكياج وغيرها وتظل تلك العروض سارية حتى نفاذ الكمية في جميع فروع شركة بنده السعودية، ومن مفاجآت شركة بنده السعودية أن هناك سحب على جوائز قيمة، حيثُ أعلنت شركة بنده السعودية عن جوائز الأسبوع السادس والأخير من سحب السيارة التي تقدر بقيمة 42000 ريال سعودي، وكذلك جائزة مشتريات بقيمة 5.000 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية

عبوة زيت النخيل “لتر ونصف” بسعر 9.50 بدلاً من 13.25

شيكولاتة بنده “شيكولاتة الكريمة والبندق والكاكاو” بسعر 7.95 بدلاً من 15.25

4 عبوات من جبنة مثلثات “ابو الولد” بسعر 7.95 بدلاً من 10

عصير طازج نادك “لتر ونصف” بسعر 7.95 بدلاً من 11

3 عبوات تونة خفيفة بالزيت النباتي بسعر 9.95 بدلاً من 15.75 ريال سعودي

3 عبوات بنده قشطة + عبوة هدية بسعر 10.50 ريال بدلا من 14

2 كيلو من الشوفان الأبيض بسعر 17.50 بدلاً من 22

سكر ناعم الأسرة ” 13 كيلو” بسعر 19.95

حليب نيدو كامل الدسم “2.25 كيلو” بسعر 39.95

أرز الوليمة بسعر “3 كيلو” بسعر 75.95 ريال سعودي

باكيت دجاج ساديا “8 ×1500 جرام” بسعر 98.95 بدلاً من 143

زيت الذرة عافية “9 لتر” بسعر 69.95 بدلاً من 111.75 ريال سعودي

عروض راية على اللحوم “مهرجان اللحوم”

كتف غنم طازج سعر الكيلو 54.95 بدلاً من 66 ريال سعودي

لحم بتلو طازج بدون عظم سعر الكيلو 54.95 بدلاً من 63 ريال سعودي

كيلو مفروم بقرى بسعر 24.95 ريال بدلاً من 36 ريال سعودي

كيلو لحم بقرى توب سايد سعر الكيلو 39.95 بدلا من 59 ريال

سجق بقرى سعر الكيلو 27.95 بدلاً من 39

كبدة غنم سعر الكيلو 29.95 بدلاً من 47 ريال سعودي

لحم حاشي بالعظم طازج سعر الكيلو 32.95 بدلاً من 47 ريال سعودي

لحم حاشي بدون عظم سعر الكيلو 42.95 ريال بدلاً من 55

كيلو بتلو بقرى بالعظم بسعر الكيلو 39.95 بدلاً من 48

كيلو من لحم بتلو بدون عظم بسعر 54.95 بدلاً من 66 ريال سعودي

سمان “600جرام” بسعر 15.95 ريال سعودي

سعر كيلو من أرجل دجاج طازج 15.95 ريال سعودي

صدرو دجاج طازجة “450 جرام” بسعر 18.95 ريال سعودي.

والجدير بذكره أن هايبر بنده قد وفر خدمة التسوق الإلكتروني “أون لاين” من خلال زيارة الموقع الراسمي الخاص بنده، حيثُ يمكن للعميل الإطلاع والتسوق على أجدد العروض والتخفيضات المقدمة من شركة بنده.