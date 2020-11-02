نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض العثيم ليوم الاثنين على جميع السلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم العثيم بتقديم أفضل العروض التي ينتظرها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث أنها تقدم أفضل العروض على المنتجات الغذائية، وفي هذا المقال سنقدم لكم أهم تلك العروض. عروض العثيم الاثنين بلغ سعر جبنه طعمة إلى 10.45 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال.

سعر دوبل كريم إلى سعر 30.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.

سعر باندا جبن شيدر بلغ 14.99 ريال سعودي.

سعر ديري جبنه مثلثات بلغ 6.99 ريال سعودي.

بلغ سعر بيور نستله مياه جالون 8.9 لتر إلى سعر 41 ريال سعودي. عروض العثيم للسلع الغذائية هالي صلصة طماطم بلغ سعرها إلى 4.95 ريال سعودي.

سعر هالي مكرونة 350 جرام إلى سعر 2.85 ريال.

سعر لاتينا بطاطس بوم فريت بلغ 46.95 ريال سعودي.

هالي عسل 450 جرام بلغ سعره 34.95 ريال سعودي.

سعر هالي زيت صافي بلغ ثمن الذرة منه إلى 60.75 ريال سعودي.

سعر دوار الشمس 52.95 ريال سعودي.

سعر هاني زيت صافي الخليط بلغ 46.95 ريال سعودي. عروض العثيم للمجمدات سعر الديك الرومي المجمد إلى 35.99 ريال سعودي.

العابد بط مجمد بلغ سعره إلى 31.49 ريال سعودي.

سعر صدور البط بالعظم المجمد بلغ 26.99 ريال سعودي.

سعر الوطنية ناجتس بلغ 27.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 35.45.

سعر حلواني الناجتس دجاج بلغ 67.99 ريال سعودي.

سعر الدجاج المجمد المستورد بلغ 35.95 ريال سعودي.

سعر العابد سمان محمد وصل إلى 24.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 29.95 ريال.

أماراتي جمبري وصل إلى سعر 139.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 149.99 ريال.

سعر سمك فيليه باسا أبيض وصل إلى سعر 29 ريال سعودي.

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