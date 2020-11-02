نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحصيل الدراسي بصورة سليمة ونصائح هامة تمكن أطفالك من الدراسة بشكل أفضل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بدأ العام الدراسي الجديد يسعي جميع الطلاب إلى مذاكرة دوسهم بانتظام استعداداً للامتحانات كما يرغبون دائما بمعرفة طرق سهلة تمكنهم من التحصيل الدراسي بشكل أكبر وزيادة الإدراك واستيعاب الدروس وتثبيت المعلومة بصورة أفضل، لذلك جمعنا لكم في هذا المقال عدة نصائح تمكن الطالب من استذكار دروسه واستيعابها بشكل افضل وحفظ أكبر كم من المناهج المكررة عليه بسرعة فتابعونا.

التحصيل الدراسي

أفضل طريقة للمذاكرة:

قدم فيلسوف تعليم أمريكي فرانسيس روبنسون طريقة منهجية وناجحة لمذاكرة الدروس وقد ذكرها في كتابه “الدراسة الفعالة” والذي كتبه عام عام 1946، وفي عام 2001 م تم إعداد دراسة أخرى على هذه الطريقة وقد تم تجربتها على طلاب الجامعات ولكنها أظهرت نتائج ناجحة على الأطفال الصغار أيضاً.

قام هذا الفيلسوف بتقديم هذه الطريقة الناحجة المقسمة على خمس خطوات وأخذ أسمها عن طريق جمع الحرف الأول من كل خطوة ليصبح أسم الطريقة SQ3R وهي مأخوذة من خمس كمات إنجليزية تمثل خطوات تقنية المذاكرة وهذه الكلمات هي” survey, question, read, “recite, and review

طريقة SQ3R لزيادة التحصيل الدراسي:

الخطوة الأولى survey أو الاستعراض السريع:

إذا كان لديك درس كبير أو كتاب تريد حفظ المعلومات الموجودة به فمن الأفضل أن تنظر نظرة فاحصة وسريعة على محتوى الكتباب والنقاط الهامة التي يتكلم عنها موضوع الكتاب أو الدرس دون قراءته فهذا يهيئ المخ لاستقبال المعلومات الجديدة ويعطيك فكرة عامة عن الموضوع دون الدخول في التفاصيل.

كل ما عليك فعله هو الإطلاع على الرسومات الموجودة والتعليقات أسفلها والجداول والمعلومات الهامشية بسرعة وهذا لن يحتاج منك أكثر من خمس دقائق.

الخطوة الثانية question أو السؤال:

لا بد أن تضع مجموعة من الاسئلة وتحاول الإجابة عنها فيما بعد أثناء المذاكرة، هذه الأسئلة يمكن أن تكن عامة مثل ما هو الدرس المستفاد من القصة أو ما هو محتوى الكتاب ويمكن أن تستنتج المزيد من الاسئلة من العناوين الرئيسية والفرعية الموجودة بالكتاب.

هذه الخطوة ستساعدك على ترتيب أفكارك وتويه تفكيرك نحو نقاط معينة أثناء المذاكرة وعمل عصف زهني يساعدك على التعود على أنواع الأسئلة المختلفة التي قد تواجهك في الامتحان.

الخطوة الثالثة read أو القراءة:

بعد أن قام الطالب بجمع معلومات سطحية حول موضوع الكتاب كل ما عليه فعله هو البدئ في قراءه محتوى الكتاب بالتفصيل ومحاولة فهمه بعمق والتركيذ أثناء القراءة والبحث عن إجابات للأسئلة التي طرحها في الخطوة السابقة.

الخطوة الرابعة recite أو التسميع:

في هذة الخطوة يقوم الطالب بتحديد النقاط الهامة التي يجب أن يحفظها ويكرر قراءتها بفهم عدة مرات وبعد ذلك يحاول اسعادة ما سجلته ذاكرته والإجابة عن جميع الأسئلة بصورة شفهية للتأكد من أنه فهم المعلومات وحفظها عن ظهر قلب.

الخطوة الخامسة والأخيرة review أو المراجعة:

أخيراً يجب أن يحدد الطالب النقاط التي لم يستطيع تذكرها أثناء التسميع ومراجعتها من جديد محاولة تسميعها للتأكد من أنه حفظها أخيراً وفهمها كما يجب عليه المراجعة سريعاً على جميع الدرس أو الكتاب وأهم النقاط.

أطعمة تساعد على زيادة التحصيل الدراسي:

سمك السلمون:

يحتوي سمك السلمون على الأحماض الامينية أوميحا 3 وهي الأهم لتحسين ذاكرة طفلك ووتنشيطها وتقوية الاستيعاب لديه كما أنه من الأطعمة التي تحتوي على مضادات للاتهابات لذلك فهو الطعام الأفضل في فترة الأمتحانات.

البازنجان:

يحتوي البازنجان على نسبة عالية من مضادات الاكسدة وهي التي لها دور فعال في مكافحة تحون الشوارد الحرة في الجسم والتي تتسبب في تلف خلايا الجسم منها الخلايا العصبية، مما يجعل البازنجان مفيد لصحة خلايا المخ وزيادة الإشارات العصبية مما يقوي الذاكرة بشل كبير ويحسن الانتباه.

السبانخ:

تعد السبانخ من أهم الخضراوات الورقية للأطفال على الإطلاق حيث يحتوي على نسبة عالية من الحديد المهمة لنمو طفلك كما أنه مثل البازنجان يحتوي على مضادات الأكسدة اللازمة لصحة الجهاز العصبي.

الفواكة:

تحتوي الفواكة مثل التفاح والأفوكاتو على العديد من الفيتامينات الهامة لصحة المخ والجهاز العصبي وسرعة توصيل الإشارات العصبية وأهم تلك الفيتامينات فيتامين هاء وفيتامين ج الموجودة في الأفوكاتو كما تحفز الجهاز المناعي بالجسم لحماية طفلك من الامراض.

المكسرات:

من المعروف أن المكسرات غنية بالأوميجا 3 والدهون المشبعة وهي الغذاء الأفضل لعقل طفلك وتحسن الإدراك وعملية الاستيعاب لديه لذلك ننصحك بإضافة المكسرات مثل اللوز والبندق والكاجو وعين الجمل إلى غذاء طفلك اليومي خاصة قبل المذاكرة.

الماء:

من الضروري أن يحصل طفلك على القدر الكافي من الماء والسوائل كل يوم فيجب ان يشرب ما يعادل ثمان أكواب يومياً حتى يحصل الجسم على الترطيب الكافي وتتمكن أعضاء الجسم من الآداء بشكل أفضل، حيث أن شرب الماء بانتظام ينشط خلايا المخ ويزيد من استجابة الذاكرة ويحسن من رد فعل المخ وقدرته على الإدراك والحفظ.

نصائح قبل الامتحان: