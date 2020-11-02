نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب جدة أجدد التخفيضات والخصومات تصل ل 40% في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من الدانوب جدة أحدث العروض والخصومات على أسعار منتجات غذائية هامة وفواكه وكذلك تضم تخفيضات متميزة على الأدوات المنزلية وعروض الجوالات المميزة في السعر والجودة. عروض الدانوب جدة مرقة الدجاج ماجي 12,50 ريال.

وأرز سيلي بسمتي الشعلان 10 كيلو 59,95 ريال.

بطاطس كريسكت وتوستر لامب وستون 9,50 ريال.

وزيت الطبخ حياة لتر ونصف 8,95 ريال. عروض الدانوب للخضروات بصل 3,95 ريال.

جزر 2,95 ريال.

وكوسه 5,95 ريال.

ورمان 3,95 ريال.

فلفل حار 4,95 ريال.

ثوم كيس 1.50 ريال.

تفاح جالا 5,95 ريال.

برتقال 5,95 ريال.

وشمام 2,95 ريال.

تمر برحي 5,95 ريال

عنب أحمر 8,95 ريال.

بطيخ كيلو 1,95 ريال. عروض الدانوب للمخبوزات تشكيلة سلايس كيك 5,25 ريال للحبة.

وكيكة الفراولة 109 ريال.

وبيتزا وسط 19,95 ريال.

معجنات ميني مشكلة 65 ريال.

طرمبة وعوامة 14,95 ريال.

برازق 34,95 ريال.

غريبة 34,95 ريال.

كب كيك انجليزي 6 حبات 6,50 ريال.

وكرسبي مفن حبتين 7,95 ريال.

كيكة البانيتوتي بالجزر 19,95 ريال.

كيك انجليزي 13,95 ريال.

أم علي 5,95 ريال.

شابورة قراميش 5,50 ريال. عروض الدانوب لمنتجان الألبان جبنه اسكندراني زينة 16,95 ريال.

وجبنه ملح خفيف الوادي 22,95 ريال.

جبنه قشقوان غزال 37,95 ريال.

روستو حبش مدخن الفلة 64,95 ريال.

زيتون أسود أسباني 13,95 ريال.

مربي متنوع 11,95 ريال.

سمك هيرنج مدخن رنجة فاخر 42,95 ريال.

زبدة غير مملحة شهد 7,95 ريال.

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