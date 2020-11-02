نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا علي الشاشات و الجوال ليس لها مثيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا نقدم لحضراتكم احدث العروض المقدمة من معارض اكسترا السعودية بداية من يوم الخميس 29 من أكتوبر 2020، والتي تحتوي على التخفيضات الكبرى، عروض “ميجا سيل”.
عروض اكسترا
معارض اكسترا السعودية تقدم لكم الجديد والمميز على مستوى العروض كلها لمدة شهر كامل من يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر إلى سبب يوم 28 من شهر نوفمبر 2020، خصومات تخفيضات مفاجأة لم يسبق لها مثيل على مجموعة واسعة من المنتجات المختلفة من الأجهزة الكهربائية و الإلكترونيات من احدث الماركات العالمية والأسعار تنافسية، لا تفوتوا الفرصة.
تخفيضات اكسترا السعودية على الشاشات
شاشة كلاس برو، تلفزيون مقاس 70 بوصة، أندرويد، فائق الوضوح، دقة عرض فائقة الوضوح، مع تقنية Color Dynamic Crystal Color درجات ألوان واقعية، ويوفر True 4K وضوحًا مذهلاً للصور والألوان، واستخدام التلفزيون بطريقة ذكية، ونصبة خصم 48%، كل هذا بسعر 2599 ريال سعودي فقط.
- عروض اكسترا علي شاشة ال جي، تلفزيون مقاس 55 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، يوفر لك تجربة سينمائية حقيقية، ThinQ AI، وصوت محيطي فائق، معالج التأخر الناجم عن بطء الإدخال، و webOS بسعر 5499 ريال سعودي.
- شاشة تلفزيون سامسونج شاشة واضحة بصورة فائقة، يبلغ مقاسها 65 بوصة، كما تمتع الشاشة بصفة التلفزيون الزكي بسعر 4499 ريال سعودي.
تنزيلات اكسترا على الهواتف المحمولة
- تنزيلات اكسترا هاتف سامسونج جلاكسي A 51بوصة للشاشة 128 جيجا أزرق اللون 999ريال سعودي.
- هاتف هواوي ميت 30 برو بسعر 2699 ريال سعودي فضي اللون، 256 جيجا.
- هاتف فيفا إس برو 128 جيجا، ازرق اللون بسعر 919 ريال سعودي.
- هاتف موتورولا ون ماكرو 64 جيجا ازرق اللون بسعر 499 ريال سعودي.
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